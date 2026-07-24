О'Салліван – на першому місці: зірка снукера назвав найкращих у цій грі

Зірковий снукерист Джек Лісовскі назвав найкращих гравців в історії цього виду спорту. На перше місце він поставив Ронні О'Саллівана.

Його слова передає Metro.co.uk.

"Ронні, Джадд, Хіггінс, У Іцзе, Марк Вільямс, Чжао Сіньтун. Ось що я думаю…

Це складно. Не знаю, якщо подивитися на їхні результати у рейтингу сотень, зараз набагато більше сенчурі, порівняно зі старшими. Але порівнювати епохи важко.

Не знаю, чи можна додати туди Стіва Девіса, але зараз я бачу тільки його, я переважно дивлюся на останні 20 років.

Зачекайте. Я що, Хендрі туди не поставив? Чорт забирай, поставте Стівена Хендрі на сьоме місце".