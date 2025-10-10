О'Салліван дав чудову характеристику головній надії Англії в снукері
Стен Муді
WST
Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван вражений грою 19-річного Стена Муді. Він вірить, що його земляк має талант.
Слова Ронні цитує Metro.co.uk.
"Я радий за Стена Муді. Я думаю, що він неймовірний талант. Я дивився на його гру і подумав: "Так, цей хлопець вміє грати".
Я завжди думав, що він може грати, але тепер він показав, що прорив не за горами", – зізнався О'Салліван.
Муді 19 років виповнилося наприкінці вересня. Цього сезону Стен уже встиг обіграти знаних майстрів гри: Алі Картера (двічі), Кайрена Вілсона, Діня Джуньху та кількох інших.
