О'Салліван дав чудову характеристику головній надії Англії в снукері

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван вражений грою 19-річного Стена Муді. Він вірить, що його земляк має талант.

Слова Ронні цитує Metro.co.uk.

"Я радий за Стена Муді. Я думаю, що він неймовірний талант. Я дивився на його гру і подумав: "Так, цей хлопець вміє грати".

Я завжди думав, що він може грати, але тепер він показав, що прорив не за горами", – зізнався О'Салліван.