Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

О'Салліван дав чудову характеристику головній надії Англії в снукері

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 04:13
О'Салліван дав чудову характеристику головній надії Англії в снукері
Стен Муді
WST

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван вражений грою 19-річного Стена Муді. Він вірить, що його земляк має талант.

Слова Ронні цитує Metro.co.uk.

"Я радий за Стена Муді. Я думаю, що він неймовірний талант. Я дивився на його гру і подумав: "Так, цей хлопець вміє грати".

Я завжди думав, що він може грати, але тепер він показав, що прорив не за горами", – зізнався О'Салліван.

Читайте також :
Відео О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix

Муді 19 років виповнилося наприкінці вересня. Цього сезону Стен уже встиг обіграти знаних майстрів гри: Алі Картера (двічі), Кайрена Вілсона, Діня Джуньху та кількох інших.

Нагадаємо, Ронні О'Салліван позитивно відгукнувся про Юліана Бойка після особистого матчу. 

снукер Ронні О'Салліван Стен Муді

Ронні О'Салліван

О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix
О'Салліван відреагував на порівняння з Мессі та Федерером
О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025
Трамп оформив максимум, фаворити громили суперників: результати першого дня Xi'an Grand Prix 2025
Це був складний матч: О'Салліван висловився про перемогу над українцем

Останні новини