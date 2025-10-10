Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Зараз я насолоджуюся грою: О'Салліван позитивно оцінює повернення після паузи

Руслан Травкін — 10 жовтня 2025, 15:21
Зараз я насолоджуюся грою: О'Салліван позитивно оцінює повернення після паузи
Ронні О'Салліван
www.wst.tv

Легенда снукеру Ронні О'Салліван вперше за 2 місяці повернувся до виступів. На турнірі Xi'an Grand Prix 2025 "Ракета" обіграв Юліана Бойка (5:0), Яо Печена (5:1) та Стівена Магвайра (5:0). Англієць задоволений своєю формою.

Слова Ронні цитує Tntsports.co.uk.

"Я відчуваю, що грав чудово весь сезон. Але, як я завжди кажу, ця гра має здатність тебе підкорювати.

Не можна сприймати цю форму як належне. Треба насолоджуватися нею, поки вона хороша, а коли не дуже, треба змиритися та спробувати пережити ці періоди.

Але зараз я насолоджуюся грою, мені подобається грати, і нехай це триватиме довго", – зізнався О'Салліван.

Ронні наразі є одним із головних претендентів на перемогу. З боротьби вибули Джадд Трамп, Чжао Сіньтун, Марк Селбі, Ніл Робертсон та Кайрен Вілсон.

Читайте також :
Відео О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix

Нагадаємо, раніше Ронні похвалив 19-річного Стена Муді. Він вірить, що його земляк має талант.

снукер Ронні О'Салліван

Ронні О'Салліван

О'Салліван дав чудову характеристику головній надії Англії в снукері
О'Салліван розгромив заклятого суперника, Муді провалив гру: результати Xi'an Grand Prix
О'Салліван відреагував на порівняння з Мессі та Федерером
О'Салліван знову переміг, Трамп і Сіньтун програли: результати Xi'an Grand Prix 2025
Трамп оформив максимум, фаворити громили суперників: результати першого дня Xi'an Grand Prix 2025

Останні новини