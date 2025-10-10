Зараз я насолоджуюся грою: О'Салліван позитивно оцінює повернення після паузи
Легенда снукеру Ронні О'Салліван вперше за 2 місяці повернувся до виступів. На турнірі Xi'an Grand Prix 2025 "Ракета" обіграв Юліана Бойка (5:0), Яо Печена (5:1) та Стівена Магвайра (5:0). Англієць задоволений своєю формою.
Слова Ронні цитує Tntsports.co.uk.
"Я відчуваю, що грав чудово весь сезон. Але, як я завжди кажу, ця гра має здатність тебе підкорювати.
Не можна сприймати цю форму як належне. Треба насолоджуватися нею, поки вона хороша, а коли не дуже, треба змиритися та спробувати пережити ці періоди.
Але зараз я насолоджуюся грою, мені подобається грати, і нехай це триватиме довго", – зізнався О'Салліван.
Ронні наразі є одним із головних претендентів на перемогу. З боротьби вибули Джадд Трамп, Чжао Сіньтун, Марк Селбі, Ніл Робертсон та Кайрен Вілсон.
Нагадаємо, раніше Ронні похвалив 19-річного Стена Муді. Він вірить, що його земляк має талант.