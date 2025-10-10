Зараз я насолоджуюся грою: О'Салліван позитивно оцінює повернення після паузи

Легенда снукеру Ронні О'Салліван вперше за 2 місяці повернувся до виступів. На турнірі Xi'an Grand Prix 2025 "Ракета" обіграв Юліана Бойка (5:0), Яо Печена (5:1) та Стівена Магвайра (5:0). Англієць задоволений своєю формою.

Слова Ронні цитує Tntsports.co.uk.

"Я відчуваю, що грав чудово весь сезон. Але, як я завжди кажу, ця гра має здатність тебе підкорювати.

Не можна сприймати цю форму як належне. Треба насолоджуватися нею, поки вона хороша, а коли не дуже, треба змиритися та спробувати пережити ці періоди.

Але зараз я насолоджуюся грою, мені подобається грати, і нехай це триватиме довго", – зізнався О'Салліван.