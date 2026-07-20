Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Бойко виграв свій матч, Ларков і Казаков – ні: результати 1 раунду кваліфікації Shenzhen Open

Руслан Травкін — 20 липня 2026, 00:59
Бойко виграв свій матч, Ларков і Казаков – ні: результати 1 раунду кваліфікації Shenzhen Open
WST

У неділю, 20 липня, у місті Лестер (Англія) розпочалася кваліфікація на турнір Shenzhen Open, який відбудеться наприкінці вересня в Шеньжені, Китай. Українські снукеристи виступили з різними результатами.

Юліан Бойко розгромив англійця Філа О'Кейна. Матч завершився з рахунком 5:0.

Українець оформив дві залікові серії, а суперник за всю гру набрав усього 55 очок.

Антон Казаков не впорався з Беном Мертенсом. Після двох фреймів рахунок був 1:1, але потім бельгієць забрав чотири партії поспіль.

Михайло Ларков проти Ріан Еванс також програв чотири фрейми поспіль. Щоправда, він мав перевагу – 3:1.

Результати матчів за участі українців

У понеділок, 20 липня, Юліан Бойко зіграє проти перспективного англійця Стена Муді, який цього року дійшов до основної стадії чемпіонату світу. 

снукер

снукер

Визначився переможець Championship League 2026
Зірка снукеру назвав винуватця фіаско Англії в грі з Аргентиною
Бойко вибув із турніру Championship League
Українці дізналися суперників у кваліфікації на Shenzhen Open, English Open та British Open
О'Салліван закликав більше приділяти увазі грі, яка є конкурентом класичного снукеру

Останні новини