О'Салліван чи Трамп: одіозний Бресель обрав найкращого снукериста світу

Бельгієць Лука Бресель, який у 2023 році сенсаційно став чемпіоном світу, обрав свою п'ятірку найкращих снукеристів світу.

У коментарі для Metro.co.uk він найбільше відзначив Ронні О'Саллівана та Джадда Трампа.

"Почну з першого. Очевидно, Ронні О'Салліван. Це простий вибір. Далі – складніше. Я думаю між Джаддом Трампом, Марком Селбі та Джоном Хіггінсом. Я, мабуть, поставив би Джадда на друге місце. Людям складно ставити таких гравців, як Джадд, на друге місце, тому що він ще дуже молодий, але очевидно, що він набагато кращий за Стіва Девіса, Хендрі або інших подібних до нього. Це очевидно. Отже, Джадд – №2, Хіггінс – №3, Селбі – №4, а потім... Я б сказав, що Хендрі – №5".

У Бреселя поцікавилися, чому "Туз" так високо, адже на його рахунку всього одна перемога на чемпіонаті світу. Хіггінс здобував титул три рази, Селбі – чотири, а Хендрі взагалі вигравав World Snooker Championship сім разів.

"Важко сказати, але, гадаю, це очевидно. Джадд набагато кращий за цих хлопців. Я так вважаю. Коли часто граєш проти Ронні чи Джадда, ти розумієш, що вони – найскладніший суперник. Я думаю, що Джадд справді один із них".

Бресель наразі ризикує втратити картку гравця мейн-туру. В останні роки він пропускав багато турнірів, аргументуючи це поганим ментальним здоров'ям.