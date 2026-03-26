Призовий фонд ЧС зі снукеру в перспективі може зрости до 5 млн фунтів

Президент Matchroom Sport Баррі Гірн вважає, що після рішення залишити чемпіонат світу зі снукеру в театрі "Крусбіл", тепер настав час шукати варіанти підняти призовий фонд.

Про це пише Metro.co.uk.

"Ми можемо почати розглядати призові гроші. Ми повинні переконатися, що вони також зростуть".

У дартсі Люк Літлер отримав 1 млн фунтів за перемогу на чемпіонаті світу, до якого Гірн також причетний. Чжао Сіньтун виграв 500 000 фунтів, коли став чемпіоном, а приз для переможця не змінюється з 2019 року.

Гірн вважає, що не варто порівнювати дартс і снукер, оскільки дарт зараз розширюється по всьому світі.

"Дуже важко порівнювати дартс і снукер. За свої 50 років я ніколи не бачив нічого подібного в дартсі. Відрахування за права на трансляцію з телебачення набагато більші, ніж у будь-якому іншому виді спорту. Більшість відрахувань за права на трансляцію падають. У дартсі вони зростають: на 300%, на 250% по всьому світу. Тож у них зараз все добре. Але снукер зараз на цьому шляху".

Загальний призовий фонд чемпіонату світу становить 2 395 000 фунтів стерлінгів, і Гірн хоче, щоб ця сума якомога швидше збільшилася більш ніж удвічі до 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Нам потрібно бути кращими, збирати більше грошей (від спонсорів) і забезпечувати якомога швидше виплату призових коштів, щонайменше до 5 мільйонів фунтів стерлінгів".

