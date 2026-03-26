О'Салліван повернувся до десятки найкращих: вийшов оновлений рейтинг WST

Вийшов оновлений рейтинг гравців у снукер. У світовий рейтинг були зараховані очки за турнір World Open 2026, а відраховані за аналогічний турнір, який відбувся в цей же час два роки тому.

Джадд Трамп зберігає лідерство у світовому рейтингу. Джадд, незважаючи на вихід у півфінал, не зумів захистити більшу частину рейтингових очок за перемогу на цьому турнірі два роки тому. "Туз" безперервно посідає перше місце у рейтингу з 26 серпня 2024 року.

Найбільший прогрес показав переможець World Open Тепчая Ун-Ну. Представник Таїланду заробив для себе рекордні 175 тисяч фунтів, що дозволило з 39-го місця піднятися на 22-ге.

Ронні О'Салліван за вихід у фінал отримав 75 тисяч. Це йому дозволило піднятися на десяту сходинку. Перед турніром у Юйшані "Ракета" був №12.

Легендарний для Китаю Дінь Джуньху, який дійшов до фіналу цього турніру два роки тому, не пройшов кваліфікацію та втратив 73 тисячі рейтингових очок, через що опустився з 14-го місця на 16-те.

Рейтинг WST

Перші 16 позицій рейтингу дозволять потрапити на чемпіонат світу в легендарному шеффілдському "Крусіблі" без кваліфікації.

Юліан Бойко проводить перший рік у мейн-турі після повернення. Цього сезону він набрав 48 тисяч очок і посідає 82-ге місце світового рейтингу.