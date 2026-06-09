Троє українців, загроза лідерству Трампа, О'Салліван все ще в грі: прев'ю снукерного сезону-2026/27

Здавалося, ще зовсім нещодавно в легендарному "Крусіблі" завершилася боротьба за звання чемпіона світу, де тріумфатором став молодий китаєць У Іцзе.

А вже в середу, 10 червня, матчами кваліфікації до China Open стартує сезон-2026/27.

Розповідаємо, чого очікувати від виступів українців, хто може здивувати, що загрожує Джадду Трампу та чи залишаться представники "Класу 92" конкурентними на найвищому рівні.

Рекорд України

Відразу троє українців виступатимуть у мейн-турі. Це абсолютний рекорд для нашої країни. Раніше на постійній основі в професійному турі був максимум один представник України, а двоє наших співвітчизників одночасно з'являлися лише в кваліфікації чемпіонату світу.

Щоправда, у кваліфікації ЧС-2026 грали всі троє нинішніх професіоналів, але формально Антон Казаков і Михайло Ларков тоді ще мали статус аматорів.

Юліан Бойко проводитиме другий сезон поспіль у статусі професіонала. У своєму першому повноцінному сезоні після повернення до туру він набрав близько 48 тисяч рейтингових очок. Якщо за наступний рік вдасться повторити або трохи покращити цей результат, шанси втриматися в топ-64 та автоматично продовжити ліцензію виглядатимуть цілком реалістичними.

Антон Казаков повертається до професійного туру. Його перший захід у перід-2022-2024 вийшов не надто вдалим. Втім, сам гравець зазначав, що нині перебуває на зовсім іншому рівні готовності – як у технічному, так і в психологічному аспектах.

Читайте також : Ексклюзив Антон Казаков: Турнір за правилами снукер900 пройшов для мене нормально

17-річний Михайло Ларков – абсолютний дебютант World Snooker Tour. Дворічну картку він здобув завдяки перемозі на чемпіонаті світу U-18, де переграв низку перспективних суперників, а у фіналі здолав Вана Сіньбо – першого номера китайського рейтингу серед гравців до 18 років.

Welcome to the World Snooker Tour, Michael Larkov! 🇺🇦



The 17-year-old Ukrainian defeated Wang Xinbo in the @WorldSnookerFed Junior Final to earn a two-year tour card! 🙌 pic.twitter.com/Pk6ZMDKWzo — WST (@WeAreWST) January 23, 2026

Звісно, вимагати від настільки молодих спортсменів стабільних результатів було б передчасно. Будуть яскраві фрейми та солідні виступи проти досвідчених суперників, але неминуче траплятимуться й невдалі серії, які викликатимуть критику вболівальників. Це природний етап становлення будь-якого молодого професіонала.

Для українського снукеру сам факт наявності трьох гравців у турі вже є серйозним досягненням. Тепер головне завдання – закріпитися на цьому рівні.

Географія снукеру

Попри те, що головний тон у професійному снукері традиційно задають британці та китайці, географія туру залишається доволі широкою.

У сезоні-2026/27 у мейн-турі будуть представлені 19 країн. Для порівняння, торік їх було 23, однак професійний статус втратили представники Малайзії, ОАЕ, Угорщини та Швейцарії.

Найбільше в турі англійців – 49. Китай матиме рекордне представництво – 31 професіонал. Третє місце посідає Уельс із десятьма гравцями. Шотландію представлятимуть шестеро снукеристів, Таїланд – п'ятеро.

По троє професіоналів мають Північна Ірландія, Бельгія, Польща та Україна. Решта країн представлені двома або меншою кількістю гравців.

Ці цифри вкотре демонструють, що снукер уже давно перестав бути виключно британським видом спорту.

Конкуренція залишиться на тому ж рівні?

Сезон-2025/26 тривалий час дивував своєю непередбачуваністю. Перші 11 рейтингових турнірів виграли 11 різних гравців. Загалом за цей період у фіналах зіграли 18 різних снукеристів.

Особливо варто відзначити успіх Джека Лісовскі, який нарешті виграв свій перший рейтинговий титул на Northern Ireland Open. До цього він сім разів поступався у фіналах і вважався одним із найкращих гравців без титулів.

𝗟𝗜𝗦𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 𝗛𝗜𝗧𝗦 𝗧𝗛𝗘 𝗝𝗔𝗖𝗞𝗣𝗢𝗧 👑



Jack Lisowski is officially a ranking event winner! 🏆



He beats Judd Trump 9-8 in another classic final in Belfast 🎰 #NIOpen pic.twitter.com/QSveBGG3GI — Live Snooker (@Livesnooker) October 26, 2025

Другі рейтингові титули у кар'єрі здобули Кріс Вейклін (Scottish Open) та Тепчая Ун-Ну (World Open). До цього в активі обох були лише перемоги на Shoot Out – турнірі зі специфічним форматом, де матч триває лише один фрейм і де результат значною мірою залежить від миттєвого настрою та ризику.

Не варто забувати і про нове покоління. Чжоу Юелун, Чан Бінью, Джексон Пейдж та Стен Муді вже розглядаються як потенційні переможці рейтингових турнірів, однак досі не мають таких титулів у своєму доробку.

Усе це дозволяє припустити, що конкуренція в турі залишиться надзвичайно високою, а кількість претендентів на титули лише зростатиме.

Джадд Трамп втратить лідерство?

Джадд Трамп утримує першу сходинку світового рейтингу з серпня 2024 року. Тривалий час його позиції здавалися недосяжними для конкурентів.

Однак минулий сезон виявився не таким переконливим. Один рейтинговий титул і виліт уже в другому колі чемпіонату світу на фоні успіхів конкурентів зробили ситуацію значно цікавішою.

Ключовим фактором стане відсутність Saudi Arabia Masters. Саме після старту нового сезону в англійця згорять 500 тисяч рейтингових очок, здобутих за перемогу на цьому турнірі у 2024 році.

WST

Якщо Трамп не зможе компенсувати ці втрати результатами на China Open, то ризикує не лише втратити статус першої номеру, а й опуститися за межі топ-3.

Найбільшими претендентами на лідерство виглядають Чжао Сіньтун, Ніл Робертсон та чинний чемпіон світу У Іцзе.

Китайська навала триватиме?

Про майбутнє домінування Китаю в снукері говорять уже багато років. Після успіхів Чжао Сіньтуна та У Іцзе ці розмови лише посилилися.

Втім, якщо подивитися на рейтинг уважніше, картина не виглядає настільки однозначною.

У топ-10 наразі перебувають лише два китайці – чинний та колишній чемпіони світу Чжао Сіньтун і У Іцзе.

🏆CHAMPION IN THE HOUSE!



💥Fans erupted as Wu Yize met them in Xi'an, Shaanxi Province.



🇨🇳The 22-year-old is now the 2nd World #Snooker Championship winner from China — after Zhao Xintong made history last year — and the 2nd youngest ever, behind only Stephen Hendry. pic.twitter.com/gLFWoFFZl3 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) May 9, 2026

Натомість у топ-32 представництво Піднебесної вже дуже відчутне – десять гравців. При цьому лише Дін Джуньху та Сяо Годун старші за 30 років. Решта перебувають у віці, який дозволяє розраховувати на подальший прогрес.

Окремі експерти вважають, що наступною великою китайською суперзіркою стане Чан Бінью. Зокрема, легендарний Стівен Гендрі відзначив його потенціал. Наразі Чан лише 48-й номер світового рейтингу, але його прогрес залишається одним із найпомітніших у турі.

Додатковим підтвердженням впливу Китаю є календар сезону. У кампанії-2026/27 країна прийматиме сім турнірів – це новий рекорд.

Проте говорити про тотальне домінування китайських снукеристів поки зарано. Так, у них є потужне молоде покоління, але британці та представники інших країн усе ще зберігають дуже сильні позиції.

Тож сезон-2026/27 навряд чи стане роком абсолютної китайської гегемонії. Однак тенденція залишається очевидною: вплив Піднебесної на світовий снукер продовжує зростати, і навряд чи цей процес зупиниться найближчими роками.

Ронні, Марк і Джон. Є ще порох у порохівницях?

Десятиліттями ця трійця на кожному турнірі входила до числа головних фаворитів. Вони все ще залишаються на вершині, але вихід у півфінал чи фінал уже радше виняток, ніж правило.

О'Салліван за останні два сезони не здобув жодного титулу. Так, були фінали. Зокрема торік на Saudi Arabia Masters і World Open.

Хіггінс програв обидва рейтингові фінали сезону-2025/26. Вільямс у жовтні виграв Xi'an Grand Prix. Валлієць наразі володіє рекордом як найвіковіший переможець рейтингового турніру – 50 років і 206 днів.

Марку вже 51 рік. Джону – також. Ронні цю позначку перетне в грудні. Цілком імовірно, що від них ми вже не побачимо великої кількості титулів. Однак якщо хтось із легенд знову дістанеться фіналу великого турніру, можна не сумніватися: значна частина багатомільйонної аудиторії снукеру вболіватиме саме за них.

John Higgins levels the match with the 1,065th century of his career. 💯



Only Ronnie O'Sullivan (1,330) and Judd Trump (1,150) have hit more breaks of 100+ than him 💪 pic.twitter.com/tJpcgeXdNw — TNT Sports (@tntsports) April 29, 2026

Другий ешелон. Час для нового ривка?

Якщо молоді китайці намагаються увірватися до еліти, то група досвідчених гравців на чолі з Кайреном Вілсоном, Марком Алленом, Шоном Мерфі, Баррі Гокінсом та Алі Картером продовжує шукати можливість закріпитися серед головних претендентів на найбільші титули.

Вілсон уже довів, що здатен вигравати найпрестижніші турніри, але поки що не демонструє домінування, характерного для Трампа чи Селбі в їхні найкращі роки. Аллен і Мерфі залишаються надзвичайно небезпечними суперниками, проте останнім часом їм бракує стабільності саме на вирішальних стадіях. Цей промах "пістолета" тепер переслідуватиме до кінця життя.

Водночас саме представники цієї групи можуть стати головними бенефіціарами зміни поколінь. Вони ще достатньо досвідчені, щоб використовувати помилки молоді, але водночас значно молодші за легендарний "Клас 92".

Де дивитися снукер в Україні

В Україні матчі традиційно доступні на телеканалах Eurosport, які входять до пакетів платформ MEGOGO та HBO Max. Торік кілька інвайт-турнірів транслювали телеканал і платформа Maincast.