Трамп бере черговий титул, провал Хіггінса та Робертсона: підсумки Shanghai Open 2026

З 27 липня по 2 серпня у стінах Luwan Gymnasium проходив престижний турнір Shanghai Open.

Змагання подарували чимало яскравих поєдинків, а у фіналі зійшлися чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон та перший номер світового рейтингу Джадд Трамп.

Про фінал, головні несподіванки та підсумки турніру – у матеріалі.

Чергова дуель англійських зірок снукеру

Джадду – 36 років. Кайрену – 34. Саме вони сьогодні залишаються двома найяскравішими представниками англійського снукеру. Джек Лісовскі, Джо О'Коннор та ще низка співвітчизників так і не змогли закріпитися серед справжньої еліти, тоді як 19-річний Стен Муді лише починає свій шлях і має достатньо часу, щоб реалізувати потенціал.

Рівень Трампа та Вілсона підтверджують не лише титули чемпіонів світу, а й багаторічне перебування на вершині рейтингу WST.

До фіналу в Шанхаї між ними зберігався майже ідеальний баланс – 13:12 на користь "Туза". Щоправда, останні п'ять очних зустрічей залишалися саме за Кайреном.

Цього разу "Воїн" не виправдав власного прізвиська. Переломним став шостий фрейм. Вілсон мав комфортну перевагу у 66 очок, але не реалізував фреймбол. Джадд одразу покарав суперника, оформивши брейк у 67 очок і вийшовши вперед – 4:2. Після цього психологічна перевага (все таки 5-0 в останніх 5 матчах) остаточно перейшла до першого номера світового рейтингу, який завершив денну сесію з рахунком 7:3.

Увечері Кайрен зумів відповісти двома сенчурі – 103 та 138 очок, однак повернути інтригу вже не зміг. Трамп упевнено довів матч до перемоги – 11:6 – і вдруге у кар'єрі став чемпіоном Shanghai Open. Вперше цей титул він здобув ще у 2024 році.

Символічно, що підняти трофей у Шанхаї Джадд міг ще значно раніше. У фіналі 2015 року він поступився... саме Кайрену Вілсону, який тоді виграв свій перший рейтинговий турнір у кар'єрі.

Що сказали Трамп і Вілсон

Звичайно, в таких випадках все досить банально: подяка фанатам, відзначення класу опонента, емоції від перемоги.

"Кайрен перемагав мене в останніх фіналах. Було приємно розпочати сезон саме так і взяти реванш. Цей турнір неймовірний. Я люблю приїжджати до Шанхая. Це перший турнір сезону, і ти ніколи не знаєш, у якій формі перебуваєш. Особливо з огляду на конкуренцію з боку Чжао Сіньтуна та У Їцзе, це дуже важливе суперництво для нас. Позаду багато сильних гравців. Хочеться показати їм, що ти все ще найкращий у світі, і тому так важливо вигравати великі турніри, як цей", – заявив Джадд.

Його суперник був менш говіркий.

"Після першої сесії рахунок мав бути 5:5. Саме настільки сильний Джадд Трамп. Якщо даєш йому шанс, він обов'язково покарає. А коли Джадд відчуває, що суперник уразливий, одразу добиває. Ввечері я надто ускладнив собі завдання, але продовжував боротися".

Ронні проходить лише аматора

Головною інтригою турніру традиційно була поява Ронні О'Саллівана. Для семиразового чемпіона світу Shanghai Open став першим офіційним стартом нового сезону, але гучного повернення не вийшло.

У першому колі "Ракета" без особливих проблем переграв китайського аматора Лью Ліньхао, продемонструвавши, що навіть після тривалої паузи його серійність і відчуття позиції нікуди не зникли. Проте вже наступний раунд став для англійця останнім.

О'Салліван дав бій, але поступився значно молодшому Кайрену Вілсону, припустившись великої кількості невластивих помилок у затяжних тактичних розіграшах.

Попри поразку, сам Ронні після матчу був доволі спокійним. Він неодноразово наголошував, що нині головним завданням є повернення оптимальної ігрової форми, оскільки все ще не втрачає надій на восьмий титул чемпіона світу.

Символічно, що після такої заяви про набір кондицій "Да Вінчі Сукна" знявся з English Open.

Ronnie O’Sullivan at the Shanghai Masters after party.



Meeting and chatting to fans 😊👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/bU171Zdk21 — Vic Snooker Academy (@Vics_Snooker) August 2, 2026

0:6 для Хіггінса та Робертсона

Одними з головних розчарувань Shanghai Open стали Джон Хіггінс та Ніл Робертсон. Точніше поєдинки за їхньої участі в 1/4 фіналу.

Шотландець поступився із "сухим" рахунком 0:6 Джадду Трампу, так і не знайшовши можливості нав'язати боротьбу супернику. Для одного з найстабільніших гравців туру такий результат виглядає відверто нетиповим.

Всього 37 набраних очок. Давно Джон так слабко не відігравав гру.

Не кращим був і виступ Робертсона, який також зазнав розгромної поразки – 0:6. Він потрапив під "Циклона". Австралієць мав непогані шанси в окремих фреймах, але перевага Сіньтуна була помітною.

На старті сезону подібні результати навряд чи стануть приводом для паніки, однак вони вкотре нагадують, наскільки високою стала конкуренція у професійному турі. Навіть визнані майстри справи можуть записати собі до пасиву гру з ганебним рахунком.

Іцзе та Сіньтун без фіналу, але продемонстрували силу

Китайські вболівальники, звісно, сподівалися побачити домашній фінал, однак У Іцзе та Чжао Сіньтун зупинилися за крок від вирішального матчу.

Чинний чемпіон світу Іцзе вкотре підтвердив, що його тріумф у Шеффілді не був випадковістю. Він упевнено пройшов Си Цзяхуея (6:2), а потім переграв свого суперника по фіналу World Snooker Championship – Шона Мерфі (6:5).

Іцзе демонстрував високу серійність і майже бездоганну гру в тактичних епізодах. Зупинив чемпіона лише Кайрен Вілсон.

Не менш переконливо виглядав і Сіньтун. Зірковий китаєць продовжує демонструвати снукер найвищого рівня. Його стиль і швидкий темп залишаються справжньою окрасою будь-якого турніру.

Хоча до фіналу Чжао також не дістався, виступ обох китайців ще раз підтвердив, що саме вони будуть серед головних претендентів на титули протягом усього сезону.

Десайдерів багато не буває

Однією з головних особливостей Shanghai Open стала велика кількість матчів, доля яких вирішувалася лише в заключному фреймі. Уже на ранніх стадіях турніру вболівальники побачили чимало драматичних протистоянь, де переможця визначав десайдер.

Загалом контрова партія відбулася в восьми матчах. Всього поєдинків було 23!

Куди ж без максимума

Насправді, максимальний брейк із кожним роком переростає в щось буденне. Як хеттрик у футболі. Типу, круто і непогано, але якогось "вау ефекту" вже немає.

На турнірі на свій актив його записав Сяо Годун. За неповні два місяці сезону-2026/27 максимумів було 5. Загалом у 2026-му це вже 13-й.

Що далі?

Після завершення Shanghai Open сезон WST лише набирає обертів. Уже найближчими тижнями на гравців очікують рейтингові турніри та кваліфікаційні змагання, де продовжиться боротьба за рейтингові очки й місця на головних стартах осені.

Зараз буде пауза на один тиждень. Потім – China Open, який збере не лише гравців із топ-16 та найкращих китайців, а більшу кількість учасників.