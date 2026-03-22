О'Салліван відігрався з 0:43, драма Трампа: визначилися фіналісти World Open

У китайському місті Юйшань завершилися півфінали престижного турніру World Open 2026 зі снукеру.

Першими сильнішого визначали Ронні О'Салліван та У Іцзе. "Ракета" кілька місяців тому пророкував цьому китайцю велике майбутнє.

Їхня зустріч принесла справжню насолоду фанатам цього виду спорту.

На початку гри У мав певний мандраж, чим скористався його опонент – 3:1 перед 15-хвилинною перервою.

Іцзе пауза пішла на користь. Представник Піднебесної забрав два фрейми поспіль.

Справа дійшла до контрової партії, де О'Салліван був за крок від поразки – його понент повів 43:0. "Да Вінчі сукна" влучив неймовірно складу червону, що відкрило йому шлях до зачистки столу на 89 очок, чого вистачило для перемоги у фреймі та, як наслідок, у матчі.

Не менш драматичний вийшов і другий поєдинок 1/2 фіналу.

Тепчая Ун-Ну з Тайланду посідає 39 місце світового рейтингу, але на цьому турнірі демонструє чудову гру. У грі з Джаддом Трампом він оформив три сенчурі (128, 134, 134). Вів 5-4 та мав чудовий шанс закрити гру в фреймі №10.

За рахунку 56:56 Ун-Ну на останніх кольорових не влучив простий рожевий (6 очок). Від розпачу він аж підскочив і поклав кий на стіл.

"Туз" забив, тому переможець визначався на чорному. Після кількох відіграшів у виконанні гравців Тепчая таки влучив його.

Снукер – World Open 2026

1/2 фіналу

Ронні О'Салліван (Англія) – У Іцзе (Китай) 6:5

Джадд Трамп (Англія) – Тепчая Ун-Ну (Таїланд) 4:6

Для Ронні О'Саллівана це вже 66-й фінал рейтингового турніру за кар'єру. Він щасливий, що зумів досягти такого результату.

Свою 41-у рейтингову перемогу О'Салліван здобув понад два роки тому – 21 січня 2024 року на World Grand Prix.