О'Салліван поділився емоціями від свого 66 вихдоду до фіналу за кар'єру

Легенда снукеру Ронні О'Салліван переміг У Іцзе (6:5) в 1/2 фіналу World Open. "Ракета" задоволений своїм успіхом. Для нього це буде 66 фінал за кар'єру – 41 раз він перемагав.

Слова Ронні передає пресслужба WST.

"Перемога у сьогоднішньому матчі – це полегшення. Для гравця в снукер це дуже радісна подія, і я відчуваю величезне задоволення. Я напевно був кращим, але У Іцзе показав бойовий дух. Його гра сьогодні була далекою від найкращої, тому я хочу похвалити його, бо він показав, що вміє відіграватися та боротися. Під великим тиском він зрівняв рахунок і зробив кілька важливих вирішальних ударів".

Він також додав, що ще три тижні тому "ігрова форма була жахливою", але вдалося приділити час на тренування, щоб виправити це.

"Цього тижня я зіграв багато дуже хороших матчів, і добре, що вийшов у завтрашній фінал. Я з нетерпінням чекаю на завтрашній матч. Головна причина в тому, що я дуже старанно тренувався. Ще три тижні тому я відчував, що моя форма жахлива, і я не міг добре грати".

Нагадаємо, що на турнірі World Open Ронні переписав історію снукеру.