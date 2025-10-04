О'Салліван пояснив, чому переїхав із Великої Британії в Дубай

Головна зірка снукеру Ронні О'Салліван пояснив, чому вирішив переїхати з Великої Британії до міста Дубай. За його словами, це зробило його життя простішим.

Слова "Ракети" цитує Metro.co.uk.

"Мені це дуже подобається, чесно кажучи, це просто зробило життя набагато простішим і зрозумілішим. Що стосується роботи, то я і так багато працюю в такому режимі, тому я не страждаю від зміни часових поясів, а мої перельоти скоротилися вдвічі. Так що так, в цілому це просто робить життя набагато простіше. Ми (з дружиною – прим.) продали практично все, що я мав у Великій Британії, тож, так, тепер у мене там майже нічого не залишилося", – заявив 49-річний англієць.

Ронні не єдиний гравець, який переїхав до Дубая. Джадд Трамп і Метт Селт зробили те саме, і О'Салліван каже, що тепер вони всі тренуються в одному місці.

"Ми тренуємося в одному і тому ж залі. Це один з найкращих тренувальних залів, у яких я колись був. Там чудова, просто чудова атмосфера. І люди там чудові. Кращого я й уявити не міг, чесно кажучи", – додав Ронні.

Зазначимо, що О'Салліван повернеться до виступів на турнірі Xi'an Grand Prix 2025. Там його суперником буде українець Юліан Бойко.