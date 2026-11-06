О'Салліван та низка зірок снукеру зіграють в унікальному турнірі

Ронні О'Салліван та низка зірок снукеру різних років стали учасниками турніру Crucible Cup, який відбудеться 24-25 листопада в місті Редінг, Англія.

Про це повідомили організатори події.

Турнір пройде за правилами снукер900 – це динамічна версія класичного снукеру, де кожен фрейм триває рівно 15 хвилин (900 секунд). Перемагає гравець, який набрав більше очок на момент закінчення ліміту часу.

Гравцям дається обмежений час виконання кожного удару (наприклад, від 15 до 20 секунд), що прискорює темп гри.

Читайте також : Відео Фото Визначився перший фіналіст турніру International Championship

Серед списку учасників також У Іцзе – чинний чемпіон світу, Ніл Робертсон – один із найкращих гравців останніх 20 років, Джо Перрі, Тоні Драго, Баррі Пінчес – колишні учасники мейн-туру.

Чжен Юйбо – легенда хейболу та китайського пулу, а останнім учасником став індус Панкадж Адвані, який має успіхи за кар'єру у снукері та інших різновидах більярду.

Результати жеребкування

Ніл Робертсон – Панкадж Адвані

– У Іцзе – Джо Перрі

– Ронні О'Салліван – Баррі Пінчес

– Чжен Юйбо – Тоні Драго

Нагадаємо, влітку Ронні активно закликав приділяти увагу цьому виду снукеру.