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О'Салліван приїде до Англії, щоб зіграти на турнірі British Seniors Open

Руслан Травкін — 1 листопада 2026, 20:20
О'Салліван приїде до Англії, щоб зіграти на турнірі British Seniors Open
x.com/WorldSeniors

Легенда снукера Ронні О'Салліван погодився виступити на турнірі British Seniors Open, який відбудеться 27–28 грудня в місті Дербі, Англія.

Про це повідомили організатори заходу.

О'Салліван приєднується до зіркової команди, до якої також входять Джиммі Вайт, чинний чемпіон Джо Перрі та 12-разова чемпіонка світу зі снукеру серед жінок Ріанн Еванс.

Також у списку учасників присутнічемпіон світу 1997 року Кен Догерті, відомий шотландець Стівен Магуайр та колишній чемпіон світу серед ветеранів Марк Девіс. Ще одне ім'я буде оголошено пізніше.

"Коли я тільки починав грати, Дербі завжди було місцем, яке я щороку відвідував у турі. Я з нетерпінням чекаю повернення туди на Відкритий чемпіонат Британії серед ветеранів цього Різдва. У Дербі завжди любили снукер", – зізнався "Рокет". 
"Минулого року снукер повернувся до міста, і подивіться, як Дербі зустрів нас. Понад 4 мільйони людей дивилися матч на Channel 5.
Тільки уявіть, як це буде цього року, коли чемпіон світу серед ветеранів буде в місті", – заявив Джейсон Френсіс, голова World Snooker Seniors. 

Нагадаємо, семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван цього року вперше за кар'єру здобув перемогу на World Seniors Snooker Championship. Для англійця це був дебютний турнір у цій категорії.

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