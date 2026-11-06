Визначився перший фіналіст турніру International Championship

У місті Нанкін, Китай, завершився перший півфінал снукерного турніру International Championship. У боротьбі за вихід до вирішального поєдинку зійшлися Кайрен Вілсон і Фан Чженьї.

Перемогу з рахунком 9:6 здобув англієць.

Снукер – International Championship 2026

1/2 фіналу, 5 листопада

Кайрен Вілсон (Англія) – Фан Чженьї (Китай) 9:6

25-річний Фан у денній сесії діяв напрочуд чудово. Йому вдавалося виходити зі складних ситуації, не робити дурних помилок і реалізовувати шанси за столом навіть при не найкращій позиції на зеленому сукні.

Він повів із рахунком 5:3. Вілсон довів, що не дарма має прізвисько "Воїн".

До кінця гри Кайрен у кожному переможному фреймі робив серію на 50+. Зокрема, записав і два сенчурі-брейки на 102 та 100 очок. Таким чином, 34-річний Вілсон оформив свій 20-й фінал за кар'єру.

Для Фана це був другий півфінал за час виступів серед професіоналів. Вперше він дістався цієї стадії під час турніру European Masters 2022 року, де і став переможцем, обігравши у фіналі Ронні О'Саллівана.

"Чудово бути у своєму 20-му фіналі рейтингового турніру. Я цього не знав, тому це чудова статистика, якою я можу пишатися. Я ще далеко не там, де хочу бути, і є інші легенди гри, від яких я дуже відстаю. Хочу привітати Фана з чудовим тижнем. Він фантастичний снукерист із великим потенціалом. Це справді гарна перемога, але, сподіваюся, на цьому все не зупиниться, і я зможу зробити ще кращий крок", – зізнався Кайрен у коментарі для пресслужби WST.

У фіналі він зіграє проти переможця пари Джон Хіггінс – Чан Біньюй. Матч відбудеться у п'ятницю, 6 листопада.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026, де Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового земляка.