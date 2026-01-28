О'Салліван зіграв у Берліні вперше за 9 років: результати German Masters

Вчора, 27 січня, завершилися перенесені матчі кваліфікації та стартувала основна стадія престижного турніру German Masters 2026.

Цей день запам'ятається тим, що до Берліну вперше з 2017 року повернувся Ронні О'Салліван. "Ракета" тоді в першому раунді програв Марку Кінгу (4:5).

Цього разу дебютний етап для зіркового ветерана склався успішніше. Ні, проти Луна Цзехуана він не провів фєєричний матч (всього три серії на 50+ очок), але й цього вистачило для впевененої перемоги.

Марк Селбі та Джон Хіггінс з ідентичним рахунком здолали своїх опонентів.

Жодного фрейму суперникам не віддали чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун і Джадд Трамп.

Єдиною гучною сенсацією можна вважати успіш Скотта Дональдсона в грі з Гері Вілсоном. Вілсон, який веде боротьбу за топ-16 (пряма путівка на ЧС-2026), поступився 1:5.

Снукер – German Masters 2026

Додаткова кваліфікація, 26-27 січня

Другий раунд, 27 січня

Нагадаємо, чемпіон світу 1997 року розповів, як вплине на снукер потенційне завершення кар'єри від Ронні О'Саллівана.