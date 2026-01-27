Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Колишній чемпіон світу поміркував, як зміниться снукер, якщо О'Салліван завершить кар'єру

Руслан Травкін — 27 січня 2026, 02:26
Колишній чемпіон світу поміркував, як зміниться снукер, якщо О'Салліван завершить кар'єру
Ронні О'Салліван
facebook.com/TheRealRonnieOSullivan

Чемпіон світу зі снукеру 1997 року Кен Догерті вважає, що цей вид спорту все одно буде цікавий людям, навіть якщо Ронні О'Салліван завершить кар'єру.

Його слова наводить Totallysnookered.com.

"Гра важливіша за будь-яку окрему особу. Вона вижила, коли (Алекс) Хіггінс завершив кар'єру. І гра завжди виживе. Тому що привабливість гри полягає не в окремих особистостях, розумієте, про що я? У захопленні нею.

Ронні був талісманом протягом багатьох років, він ніс цей тягар близько 30 років. Він був чудовим слугою гри. Він привернув до неї безліч людей.

Але хтось перейме цей тягар, коли він закінчить. Гра важливіша за будь-яку людину", – заявив ірландець.

Читайте також :
Відео Фото О’Салліван у Берліні та нетипова арена: прев’ю German Masters 2026

О'Салліван, який сім разів ставав чемпіоном світу, останні два сезони часто пропускає турніри.

Зокрема, цього сезону на Британських островах Ронні відіграв лише один турнір – сенсаційно вилетів у першому колі UK Championship.

Минулого сезону він не грав із середини січня до чемпіонату світу в "Крусіблі", де дійшов до півфіналу. 

Читайте також :
Відео Фото Різні відтінки "Ракети": найяскравіші скандали, рекорди та вчинки Ронні О’Саллівана
снукер Ронні О'Салліван

снукер

О’Салліван у Берліні та нетипова арена: прев’ю German Masters 2026
Українець Ларков – чемпіон світу зі снукеру серед юніорів
Вілсон підкорює вершину з третьої спроби, характер Хіггінса, перформанс Іцзе: підсумки Masters 2026
Визначилися фіналісти турніру Masters 2026
Гойдалки Вілсона та Робертсона, перший "бублик" на турнірі: результати Masters 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік