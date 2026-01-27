Колишній чемпіон світу поміркував, як зміниться снукер, якщо О'Салліван завершить кар'єру

Чемпіон світу зі снукеру 1997 року Кен Догерті вважає, що цей вид спорту все одно буде цікавий людям, навіть якщо Ронні О'Салліван завершить кар'єру.

Його слова наводить Totallysnookered.com.

"Гра важливіша за будь-яку окрему особу. Вона вижила, коли (Алекс) Хіггінс завершив кар'єру. І гра завжди виживе. Тому що привабливість гри полягає не в окремих особистостях, розумієте, про що я? У захопленні нею.

Ронні був талісманом протягом багатьох років, він ніс цей тягар близько 30 років. Він був чудовим слугою гри. Він привернув до неї безліч людей.

Але хтось перейме цей тягар, коли він закінчить. Гра важливіша за будь-яку людину", – заявив ірландець.