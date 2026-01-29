Українська правда
Картер прокоментував свою довгоочікувану перемогу над О'Салліваном

Руслан Травкін — 29 січня 2026, 15:26
Алі Картер і Ронні О'Салліван
Англійський снукерист Алі Картер поділився емоціями від свого успіху над Ронні О'Салліваном у межах 2 раунду German Masters. Він радий, що зумів здолати зіркового суперника.

Його слова цитує пресслужба WST.

"Ми знаємо один одного вже давно. Він справжній персонаж, чи не так? Зараз у нас все гаразд, між нами немає ніякої ворожнечі. Це все було в запалі моменту між двома спортсменами, а він є найкращим гравцем у снукер усіх часів.

Приємно грати з ним за одним столом і змагатися. Несподівана перемога над ним – це те, що викликає в мене гордість", – сказав Алістер.

О'Салліван назвав свою головну мету до завершення кар'єри

Для Картера це лише друга перемога над "Ракетою" на рейтингових турнірах за кар'єру.

"Капітан" програв Ронні і два найважливіші поєдинки під час професійних виступів – фінали ЧС 2008 та 2012 років.

Найбільші конфлікти між ними сталися потім. У 2018 році О'Салліван штовхнув Картера плечем під час гри, що викликало першу публічну сварку між ними.

У 2024 році Картер звинуватив О'Саллівана в "огидній" поведінці за столом під час фіналу Мастерсу. У відповідь О'Салліван порадив йому "звернутися до психолога", що призвело до розслідування з боку снукерної асоціації.

