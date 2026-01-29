О'Салліван програв запеклому супернику: результати German Masters

Вчора, 28 січня, завершилися чергові матчі престижного снукерного турніру German Masters 2026.

Головним поєдинком можна було вважати протистояння між легендою цієї гри Ронні О'Салліваном та Алі Картером. Під час кар'єри між цими гравцями було кілька конфліктів.

Алі розпочав гру з брейку на 128 очок. "Капітан" забрав і наступні два фрейми. О'Салліван показав, що здаватися не збирається – 3:3. Утім, Картер довів справу до перемоги з рахунком 5:3.

Сенсаційними можна вважати вильоти Марка Вільямса і Чжао Сіньтуна. Чемпіон світу мав перевагу (3:1) над Томом Фордом, але англієць забрав чотири фрейми поспіль.

Вечір завершився також несподіванкою. Марк Селбі програвав 0:3 Сюй Сі. Топовий гравець відігрався і все вирішувалося на десайдері, де помилка від "Бешкетника з Лестера" дала перевагу китайцю.

Англієць чудово шукав снукери, повернувши інтригу в гру, змушуючи Сі втрачати перевагу, але представник Піднебесної не віддав успіх.

Джадд Трамп, навпаки, довів свій клас, "всуху" обігравши Раяна Дея. На рахунку "туза" три сенчурі-брейки.

Снукер – German Masters 2026

Другий раунд, 28 січня

