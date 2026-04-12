Чемпіон Більярд

Китайський снукерист заробив 147 тисяч фунтів під час кваліфікації на чемпіонат світу

Руслан Травкін — 12 квітня 2026, 22:13
Чан Бін'юй
WST

У межах третього раунду кваліфікації на чемпіонат світу зі снукеру зійшлися Чан Бін'юй та Лука Бресель. У 9 фреймі китаєць оформив максимальний брейк.

Такий результат дозволив йому отримати додатково 147 тисяч фунтів стерлінгів, повідомляє пресслужба WST.

Цього сезону Чан робив максимальний брейк у кваліфікації UK Championship.

Нагорода в 147 тисяч фунтів надається тому снукеристу, який зробить 2 максимуми протягом одного сезону на мейджорах (UK Championship, Masters, World Snooker Championship та Saudi Arabia Masters).

23-річний Бін'юй також має шанс отримати додаткові 10 000 фунтів стерлінгів за найкращий брейк кваліфікації та 15 000 фунтів стерлінгів за хай-брейк всього турніру.

Цього сезону гравці досягнули 24 максимальних брейків, що є значно кращим, ніж попередній рекорд у 15 максимумів за сезон.

Сьогоднішній результат китайця – це 241-й максимальний брейк в історії снукеру.

Нагадаємо, раніше Ронні О'Салліван похвалив легендарного Стівена Хендрі. 

снукер

Бресель розповів, яка тактика дозволила йому сенсаційно виграти чемпіонат світу
О'Салліван прокоментував перемогу над семиразовим чемпіоном світу у виставковому матчі
Зірка снукеру пояснив, чому чемпіонат світу цього року буде цікавий
Конкурент О'Саллівана: Ронні грає тоді, коли має настрій
Легенда снукеру назвав трьох фаворитів чемпіонату світу

