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Легендарний Хіггінс у яскравому стилі завоював путівку до фіналу International Championship

Руслан Травкін — 6 листопада 2026, 19:42
Легендарний Хіггінс у яскравому стилі завоював путівку до фіналу International Championship
Джон Хіггінс
WST

У місті Нанкін, Китай, завершився другий півфінал снукерного турніру International Championship. У боротьбі за вихід до вирішального поєдинку зійшлися Джон Хіггінс і Чан Бійньюй.

Шотландець не залишив шансів молодому китайцеві, обігравши його з рахунком 9:2.

Снукер – International Championship 2026
1/2 фіналу, 6 листопада

Джон Хіггінс (Шотландія) – Чан Біньюй (Китай) 9:2

"Чарівник із Вішоу" протягом матчу був чудовий і при атаках, і під час сейвті.

На його рахунку три солідні сенчурі-брейки (131, 103, 110), а також виграний фрейм попри захід суперника за один підхід на 61 очко.

Суперником Джона у фіналі буде англієць Кайрен Вілсон, який переміг в іншому півфіналі Фана Чженьї.

У разі тріумфу Хіггінс стане найстаршим переможцем рейтингового турніру зі снукеру, випередивши свого колегу з "Класу 92" Марка Вільямса, якому було 50 років, коли він виграв Гран-прі Сіаня минулого сезону.

Учасники півфіналу гарантували собі 33 тисячі фунтів призових. Фіналіст International Championship залишить Нанкін із чеком на 75 тисяч, а чемпіон отримає солідні 175 тисяч.

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снукер Джон Хіггінс

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