Легендарний Хіггінс у яскравому стилі завоював путівку до фіналу International Championship
У місті Нанкін, Китай, завершився другий півфінал снукерного турніру International Championship. У боротьбі за вихід до вирішального поєдинку зійшлися Джон Хіггінс і Чан Бійньюй.
Шотландець не залишив шансів молодому китайцеві, обігравши його з рахунком 9:2.
Джон Хіггінс (Шотландія) – Чан Біньюй (Китай) 9:2
"Чарівник із Вішоу" протягом матчу був чудовий і при атаках, і під час сейвті.
На його рахунку три солідні сенчурі-брейки (131, 103, 110), а також виграний фрейм попри захід суперника за один підхід на 61 очко.
Суперником Джона у фіналі буде англієць Кайрен Вілсон, який переміг в іншому півфіналі Фана Чженьї.
У разі тріумфу Хіггінс стане найстаршим переможцем рейтингового турніру зі снукеру, випередивши свого колегу з "Класу 92" Марка Вільямса, якому було 50 років, коли він виграв Гран-прі Сіаня минулого сезону.
Учасники півфіналу гарантували собі 33 тисячі фунтів призових. Фіналіст International Championship залишить Нанкін із чеком на 75 тисяч, а чемпіон отримає солідні 175 тисяч.