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Зірка снукеру підтвердив, що 10 тижнів проходив лікування в клініці психічного здоров'я

Руслан Травкін — 22 жовтня 2026, 04:46
Зірка снукеру підтвердив, що 10 тижнів проходив лікування в клініці психічного здоров'я
Марк Аллен
WST

Зірковий снукерист Марк Аллен підтвердив, що останні місяці переживає не найкращі часи. Колишній №1 світового рейтингу визнав, що не дарма говорив про завершення кар'єри, а також зізнався, що проходить лікування в клініці з психічного здоров'я.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Усе, що я сказав у тому інтерв'ю, – правда. Проте будьте певні: я роблю все можливе, щоб змінити ситуацію на краще.

Останні 10 тижнів я провів у клініці, що спеціалізується на питаннях психічного здоров'я. Я виписався звідти, щоб спробувати зіграти в Белфасті.

Я повинен був це зробити заради своєї родини – особливо доньки, – щоб вона могла побачити, як я граю (можливо, востаннє…). Також я повинен був це зробити заради вболівальників, які підтримували мене протягом усіх років моєї професійної кар'єри".

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Марк сказав, що останні тижні погано себе почував. Він висловив подяку за підтримку рідним, персоналу клініки та фанатам.

"Мені зараз нелегко, але я тримаюся. Останніми місяцями мій стан був значно гіршим, ніж те, що ви бачили вчора. Я буквально не бачив жодного майбутнього…

Мене підтримувала донька; також величезна подяка терапевтам, персоналу та іншим пацієнтам — вони допомогли мені пережити справді темні часи.

Дякую за кожне повідомлення, яке я отримав тут, в Instagram, Facebook, через SMS чи WhatsApp. Я прочитав їх усі, але поки що мені важко відповісти кожному особисто – я трохи перевантажений емоційно. Просто знайте: ваші слова мені дуже допомогли".

Аллен додав, що зараз почуває себе краще. 

"Тепер я бачу світло – те, якого раніше не помічав. Звісно, ​​все не зміниться вмить – я ще в процесі відновлення! Моя наполегливість і рішучість за снукерним столом завжди були очевидними для всіх.

Тепер мені потрібно проявити ці самі бійцівські якості й поза ним – принаймні протягом певного часу".

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Нагадаємо, "Пістолет" вперше за 5,5 місяців вийшов до столу, але програв у першому раунді Джордану Брауну на турнірі Northern Ireland Open 2026.

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