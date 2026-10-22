Зірка снукеру підтвердив, що 10 тижнів проходив лікування в клініці психічного здоров'я

Зірковий снукерист Марк Аллен підтвердив, що останні місяці переживає не найкращі часи. Колишній №1 світового рейтингу визнав, що не дарма говорив про завершення кар'єри, а також зізнався, що проходить лікування в клініці з психічного здоров'я.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Усе, що я сказав у тому інтерв'ю, – правда. Проте будьте певні: я роблю все можливе, щоб змінити ситуацію на краще. Останні 10 тижнів я провів у клініці, що спеціалізується на питаннях психічного здоров'я. Я виписався звідти, щоб спробувати зіграти в Белфасті. Я повинен був це зробити заради своєї родини – особливо доньки, – щоб вона могла побачити, як я граю (можливо, востаннє…). Також я повинен був це зробити заради вболівальників, які підтримували мене протягом усіх років моєї професійної кар'єри".

Марк сказав, що останні тижні погано себе почував. Він висловив подяку за підтримку рідним, персоналу клініки та фанатам.

"Мені зараз нелегко, але я тримаюся. Останніми місяцями мій стан був значно гіршим, ніж те, що ви бачили вчора. Я буквально не бачив жодного майбутнього… Мене підтримувала донька; також величезна подяка терапевтам, персоналу та іншим пацієнтам — вони допомогли мені пережити справді темні часи. Дякую за кожне повідомлення, яке я отримав тут, в Instagram, Facebook, через SMS чи WhatsApp. Я прочитав їх усі, але поки що мені важко відповісти кожному особисто – я трохи перевантажений емоційно. Просто знайте: ваші слова мені дуже допомогли".

Аллен додав, що зараз почуває себе краще.

"Тепер я бачу світло – те, якого раніше не помічав. Звісно, ​​все не зміниться вмить – я ще в процесі відновлення! Моя наполегливість і рішучість за снукерним столом завжди були очевидними для всіх. Тепер мені потрібно проявити ці самі бійцівські якості й поза ним – принаймні протягом певного часу".

Нагадаємо, "Пістолет" вперше за 5,5 місяців вийшов до столу, але програв у першому раунді Джордану Брауну на турнірі Northern Ireland Open 2026.