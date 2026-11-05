95-й півфінал для Хіггінса, виліт Сіньтуна: результати International Championship

У місті Нанкін, Китай, відбулися чвертьфінальні матчі престижного снукерного турніру International Championship. У півфінал пробився 51-річний Джон Хіггінс.

Снукер – International Championship 2026

1/4 фіналу, 4 листопада

Кайрен Вілсон (Англія) – Дін Джуньху (Китай) 6:4

Фан Женьї (Китай) – Хоссейн Вафаеї (Іран) 6:3

Джон Хіггінс (Шотландія) – Марко Фу 6:4

Чан Біньюй (Китай) – Чжао Сіньтун (Китай) 6:3

Пари 1/2 фіналу:

"Чарівник із Вішоу" здолав ще одного ветерана Марко Фу. Хіггінс робив брейк 50+ у кожному з переможних фреймів. Для Джона це 95-й півфінал за кар'єру.

Його суперником буде Чан Біньюй. Молодий китаєць зумів вибити Чжао Сіньтуна – свого зіркового земляка.

Снукеристи продемонстрували чудову серійність. У фреймі №7 чемпіон світу 2025 року оформив сенчурі на 113 очок. Його опонент взагалі за гру зробив "сотні" (100, 102, 115, 107).

"Чан – неймовірно талановитий гравець. Я сидів за сусіднім столом (матчі проходили одночасно в одному залі – прим.), і здавалося, що з того столу один за одним граються лише сенчурі-брейки. Це звільняє мій розум, адже я розумію, що мені доведеться викластися на повну. Його буде важко зупинити, але я задоволений своєю грою і впевнений у своїх силах", – поділився очікуваннями Хіггінс від гри з Біньюєм.

В іншій частині сітки Кайрен Вілсон обіграв Діна Джуньху, а китаєць Фан Чженьї – іранця Хоссейна Вафаеї.

Учасники півфіналу гарантували собі 33 тисячі фунтів призових. Фіналіст International Championship залишить Нанкін із чеком на 75 тисяч, а чемпіон отримає солідні 175 тисяч.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026, де Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового земляка.