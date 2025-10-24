Трамп зіграє з легендарним Хіггінсом: визначилися чвертьфіналісти турніру Northern Ireland Open

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, триває снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. Визначилися всі пари 1/4 фіналу.

Досвідчений Алі Картер раптово знявся з турніру. Китаєць Чжоу Юелун пройшов у чвертьфінал без гри.

Кайрен Вілсон, схоже, приходить до форми після кількох тижнів невдалої гри. №2 світового рейтингу переграв Хе Гоцяна.

Напевно, одні з найшвидших гравців за столом Тепчая Ун-Ну та Джек Лісовскі зійшлися між собою. Перемогу здобув англієць з рахунком 4:2.

До чвертьфіналу пробився і Том Форд, який здолав китайця Юаня Сицзюня.

Ще одна пара 1/4 фіналу буде "домашньою". Марк Аллен зіграє проти Джордана Брауна, який є головною сенсацією турніру. Браун уже вибив чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна, а тепер обіграв Шона Мерфі, чемпіона світу 2005 року.

Найцікавішим протистоянням 1/4 буде зустріч лідера світового рейтинга Джадда Трампа і легендарного шотландця Джона Хіггінса.

Снукер – Northern Ireland Open 2025

1/8 фіналу, 23 жовтня

