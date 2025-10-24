Трамп зіграє з легендарним Хіггінсом: визначилися чвертьфіналісти турніру Northern Ireland Open
У столиці Північної Ірландії, Белфасті, триває снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. Визначилися всі пари 1/4 фіналу.
Досвідчений Алі Картер раптово знявся з турніру. Китаєць Чжоу Юелун пройшов у чвертьфінал без гри.
Кайрен Вілсон, схоже, приходить до форми після кількох тижнів невдалої гри. №2 світового рейтингу переграв Хе Гоцяна.
Напевно, одні з найшвидших гравців за столом Тепчая Ун-Ну та Джек Лісовскі зійшлися між собою. Перемогу здобув англієць з рахунком 4:2.
До чвертьфіналу пробився і Том Форд, який здолав китайця Юаня Сицзюня.
Ще одна пара 1/4 фіналу буде "домашньою". Марк Аллен зіграє проти Джордана Брауна, який є головною сенсацією турніру. Браун уже вибив чинного чемпіона світу Чжао Сіньтуна, а тепер обіграв Шона Мерфі, чемпіона світу 2005 року.
Найцікавішим протистоянням 1/4 буде зустріч лідера світового рейтинга Джадда Трампа і легендарного шотландця Джона Хіггінса.
