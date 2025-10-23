О'Салліван може отримати місце в Champion of Champions без кваліфікації

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван претендує на те, щоб отримати місце на турнірі Champion of Champions навіть без проходження відбору.

Про це повідомляє talkSPORT.

На даний момент на CoC, у якому братимуть участь 16 снукеристів, залишилися вільними тільки два слоти, один з яких отримає переможець турніру Northern Ireland Open 2025. Останнє місце на Champion of Champions отримає гравець з найвищим рейтингом, який ще не кваліфікувався.

О'Салліван наразі посідає 5-те місце у світовому рейтингу, а його найближчий конкурент Дін Цзюньхуей відстає від нього на дві позиції. Це означає, що 49-річний англієць забезпечить собі місце в турнірі після International Championship, який відбудеться за два тижні.

Він буде останнім рейтинговим турніром перед Champion of Champions, який не має рейтингового статусу. О'Салліван і Дін планують взяти участь у International Championship, оскільки вони не змагаються в Northern Ireland Open у Белфасті.

Для Ронні О'Саллівана International Championship стане першим турніром після Xi'an Grand Prix, у якому він зупинив свій шлях на стадії 1/4 фіналу, програвши Гері Вілсону.

Зазначимо, що турнір Champion of Champions-2025 проходитиме у Лестері (Англія) з 10 по 16 листопада.