Cіньтун ганебно програв, Лісовскі впорався за 47 хвилин: результати Northern Ireland Open

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, стартував снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. Перший день приніс кілька сенсаційний результатів.

Чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун з рахунком 0:4 програв Джордану Брауну. Суперник китайця не виблискував, оформивши лише одну напівсотенну серію, але Чжао взагалі демонстрував слабку гру.

Зате приніс радість фанатам снукеру з Піднебесної 25-річний Хе Гоцян, який вибив досвідченого англійця Девід Гілберта.

Джеку Лісовскі вистачило всього 47 хвилин, щоб оформити перемогу над пакистанцем Харісом Тахіром. Також "всуху" свою гру завершив і Джон Хіггінс.

Simply RUTHLESS from Jack Lisowski, taking just 47 minutes to progress in Belfast! 😳



Jack-pot showed Haris Tahir no mercy en-route to a 4-0 victory in the @betvictor Northern Ireland Open! — WST (@WeAreWST) October 19, 2025

Джадду Трампу дістався досвідчений Ентоні Макгілл. Шотландець чудово боровся, але №1 світового рейтингу пройшов далі.

Снукер – Northern Ireland Open 2025

19 жовтня, перший раунд

У Іцзе (Китай) – Скотт Дональдсон (Шотландія) 4:3

Девід Гілберт (Англія) – Хе Гоцян (Китай) 2:4

Джек Лісовскі (Англія) – Харіс Тахір (Пакистан) 4:0

Марк Селбі (Англія) – Ієн Бернс (Англія) 4:1

Кріс Вейклін (Англія) – Лян Юнхао (Китай) 4:1

Джадд Трамп (Англія) – Ентоні Макгіл (Шотландія) 4:2

Джексон Пейдж (Вельс) – Стівен Холлворт (Англія) 4:0

Пан Цзюнсьюй (Китай) – Роббі Вільямс (Англія) 4:1

Джон Хіггінс (Шотландія) – Луїс Хіткоут (Англія) 4:0

Хоссейн Вафаєї (Іран) – Бен Вуластон (Англія) 2:4

Ноппон Саенгкамп (Таїланд) – Ешлі Хагілл (Англія) 2:4

Чжао Сіньтун (Китай) – Джордан Браун (Північна Ірландія) 0:4

Матчі відбуваються в елегантній арені "Waterfront Hall", яка з 2017 року є постійною домівкою цього турніру. Перший розіграш, нагадаємо, відбувся у 2016-му – тоді матчі приймав "Titanic Exhibition Centre".

Чинним чемпіоном є Кайрен Філсон, який минулого року в фіналі переграв Джадда Трампа з рахунком 10:3.