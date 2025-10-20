Cіньтун ганебно програв, Лісовскі впорався за 47 хвилин: результати Northern Ireland Open
У столиці Північної Ірландії, Белфасті, стартував снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. Перший день приніс кілька сенсаційний результатів.
Чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун з рахунком 0:4 програв Джордану Брауну. Суперник китайця не виблискував, оформивши лише одну напівсотенну серію, але Чжао взагалі демонстрував слабку гру.
Зате приніс радість фанатам снукеру з Піднебесної 25-річний Хе Гоцян, який вибив досвідченого англійця Девід Гілберта.
Джеку Лісовскі вистачило всього 47 хвилин, щоб оформити перемогу над пакистанцем Харісом Тахіром. Також "всуху" свою гру завершив і Джон Хіггінс.
Джадду Трампу дістався досвідчений Ентоні Макгілл. Шотландець чудово боровся, але №1 світового рейтингу пройшов далі.
У Іцзе (Китай) – Скотт Дональдсон (Шотландія) 4:3
Девід Гілберт (Англія) – Хе Гоцян (Китай) 2:4
Джек Лісовскі (Англія) – Харіс Тахір (Пакистан) 4:0
Марк Селбі (Англія) – Ієн Бернс (Англія) 4:1
Кріс Вейклін (Англія) – Лян Юнхао (Китай) 4:1
Джадд Трамп (Англія) – Ентоні Макгіл (Шотландія) 4:2
Джексон Пейдж (Вельс) – Стівен Холлворт (Англія) 4:0
Пан Цзюнсьюй (Китай) – Роббі Вільямс (Англія) 4:1
Джон Хіггінс (Шотландія) – Луїс Хіткоут (Англія) 4:0
Хоссейн Вафаєї (Іран) – Бен Вуластон (Англія) 2:4
Ноппон Саенгкамп (Таїланд) – Ешлі Хагілл (Англія) 2:4
Чжао Сіньтун (Китай) – Джордан Браун (Північна Ірландія) 0:4
Матчі відбуваються в елегантній арені "Waterfront Hall", яка з 2017 року є постійною домівкою цього турніру. Перший розіграш, нагадаємо, відбувся у 2016-му – тоді матчі приймав "Titanic Exhibition Centre".
Чинним чемпіоном є Кайрен Філсон, який минулого року в фіналі переграв Джадда Трампа з рахунком 10:3.