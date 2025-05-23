Без Трампа: легендарний Хендрі назвав п'ятірку найкращих гравців у снукер в історії

Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі назвав п'ятірку найкращих гравців у цьому виді спорту. На перше місце він поставив Ронні О'Саллівана, а ось Джадда Трампа, який є лідером світового рейтингу, Стівен поки що вирішив не включати у свій список.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Я збираюся поставити Ронні на перше місце. Звісно, ​​через успіх, якого він досяг, він найуспішніший гравець у снукер усіх часів. Найкращий, якого я коли-небудь бачив. Він майстер володіння битком", – сказав легенда снукеру.

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Шотландець надалі вагався, але до його вибору потрапили Марк Вільямс, Джон Хіггінс, Марк Селбі та Стів Девіс.

"Друге місце... складно. Джон Хіггінс чи Марк Вільямс, але я оберу Марка. Хоча, як можна вибрати між ними? Марк неймовірний. Його темперамент неймовірний, найкращий темперамент серед усіх спортсменів, яких я коли-небудь бачив. Неймовірна майстерність. Джон Хіггінс – один з найвидатніших, якщо не найвидатніший гравець усіх часів. Він як і О'Салліван набрав понад 1000 сенчурі, його результативність була феноменальною. На четверте місце поставлю Марка Селбі. Я б не хотів грати з ним. Я грав з ним, і мені це не сподобалося. Я вважаю його дуже складним гравцем. Джадда Трампа, враховуючи те, що він виграв лише один титул чемпіона світу... Стів Девіс – мій №5. Шість титулів чемпіона світу. Його повне домінування у 1980-х. Люди кричатимуть, що гравці були не такими чудовими в ті часи, але мені байдуже", – додав Стівен.

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Нагадаємо, близько місяця тому чемпіоном світу зі снукеру став китаєць Чжао Сіньтун.