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Без Трампа: легендарний Хендрі назвав п'ятірку найкращих гравців у снукер в історії

Руслан Травкін — 23 травня 2025, 09:48
Без Трампа: легендарний Хендрі назвав п'ятірку найкращих гравців у снукер в історії
Стівен Хендрі
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Семиразовий чемпіон світу зі снукеру шотландець Стівен Хендрі назвав п'ятірку найкращих гравців у цьому виді спорту. На перше місце він поставив Ронні О'Саллівана, а ось Джадда Трампа, який є лідером світового рейтингу, Стівен поки що вирішив не включати у свій список.

Слова Хендрі цитує Metro.co.uk.

"Я збираюся поставити Ронні на перше місце. Звісно, ​​через успіх, якого він досяг, він найуспішніший гравець у снукер усіх часів. Найкращий, якого я коли-небудь бачив. Він майстер володіння битком", – сказав легенда снукеру.
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Шотландець надалі вагався, але до його вибору потрапили Марк Вільямс, Джон Хіггінс, Марк Селбі та Стів Девіс.

"Друге місце... складно. Джон Хіггінс чи Марк Вільямс, але я оберу Марка. Хоча, як можна вибрати між ними? Марк неймовірний. Його темперамент неймовірний, найкращий темперамент серед усіх спортсменів, яких я коли-небудь бачив. Неймовірна майстерність.

Джон Хіггінс – один з найвидатніших, якщо не найвидатніший гравець усіх часів. Він як і О'Салліван набрав понад 1000 сенчурі, його результативність була феноменальною.

На четверте місце поставлю Марка Селбі. Я б не хотів грати з ним. Я грав з ним, і мені це не сподобалося. Я вважаю його дуже складним гравцем.

Джадда Трампа, враховуючи те, що він виграв лише один титул чемпіона світу... Стів Девісмій №5. Шість титулів чемпіона світу. Його повне домінування у 1980-х. Люди кричатимуть, що гравці були не такими чудовими в ті часи, але мені байдуже", – додав Стівен. 

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Нагадаємо, близько місяця тому чемпіоном світу зі снукеру став китаєць Чжао Сіньтун

снукер Ронні О'Салліван Марк Селбі Джадд Трамп Джон Хіггінс Чжао Сіньтун Марк Вільямс (снукер)

Джадд Трамп

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