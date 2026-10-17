Повернення Аллена, Трамп у гонитві за черговим титулом: прев'ю Northern Ireland Open

З 18 до 25 жовтня відбудеться Northern Ireland Open – другий турнір серії Home Nations у сезоні 2026/27.

English Open завершився тріумфом Алі Картера, а Scottish Open та Welsh Open відбудуться пізніше.

Чинний чемпіон Джек Лісовскі захищатиме титул, Джадд Трамп спробує здобути свій п'ятий трофей, а Марк Аллен прагнутиме повернутися на переможний шлях перед рідною публікою.

Історія турніру

Northern Ireland Open уперше відбувся у 2016 році та відтоді став однією з традиційних зупинок професійного снукерного календаря. Дебютний розіграш прийняв "Titanic Exhibition Centre" у Белфасті, а переможцем став Марк Кінг, який здолав Баррі Гокінса у вирішальному фреймі фіналу – 9:8.

Для Кінга цей титул так і залишився єдиним рейтинговим за кар'єру, хоча вона тривала з 1991 по 2024 рік.

Уже наступного року змагання переїхали до "Waterfront Hall", де й сформувалася особлива атмосфера турніру завдяки підтримці місцевих уболівальників.

У 2018 році почалася епоха домінування Джадда Трампа. Англієць виграв три розіграші поспіль, а згодом повернувся на вершину у 2023-му. Загалом Трамп має чотири титули Northern Ireland Open – це рекорд турніру. Одну з перемог "Туз" святкував в англійському Мілтон-Кінсі. Це місто в 2020-му році приймало безліч турнірів, через COVID-19.

У 2017 році чемпіоном став Марк Вільямс, а в 2021-му та 2022-му перемагав місцевий улюбленець Марк Аллен.

У 2024 році найсильнішим виявився чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон.

А торік головну сенсацію подарував Джек Лісовскі: він переграв Трампа з рахунком 9:8 і здобув свій перший рейтинговий титул у професійній кар'єрі. Тепер Лісовскі повертається до Белфаста, щоб захистити трофей Алекса Гіггінса – легендарного північноірландського снукериста, на честь якого названо нагороду переможця.

Хто знявся з турніру

У Іцзе – один із найперспективніших китайських гравців і чинний чемпіон світу не зіграє в Белфасті через медичні причини. У першому раунді він мав зустрітися зі шотландцем Скоттом Дональдсоном, який тепер автоматично проходить до 1/32 фіналу.

Ще один представник Китаю Хе Гоцян знявся зі змагань із медичних причин. Його суперником мав бути англієць Елліот Слессор, який також отримав технічну перемогу та вийшов до наступного раунду без гри.

Ронні О'Салліван в останні роки привчив фанатів, що пропускає турніри, які проводяться за межами Китаю, якщо це звісно не UK Championship, Masters або чемпіонат світу.

Цього разу "Ракета" таки буде в грі. Можливо, саме тут Рональд Антоніо перерве свою "засуху" – востаннє він вигравав титул ще в січні 2024-го.

Аллен буде?

Для Марка Аллена Northern Ireland Open – значно більше, ніж черговий рейтинговий турнір. Північноірландець двічі вигравав ці змагання, у 2021 та 2022 роках, і добре знає, як використати підтримку домашніх трибун. Тому місцеві вболівальники традиційно очікують від нього боротьби за найвищі місця.

Однак перед стартом турніру є й питання щодо його форми. Аллен не проводив професійних матчів після чемпіонату світу 2026 року, де зупинився за крок від фіналу, програвши У Іцзе у півфіналі. Особливо болючим став момент із невдалим ударом по чорній кулі. Безумовно, один із найепічніших промахів в історії снукеру.

У першому раунді Аллен має зустрітися зі своїм земляком і добрим приятелем Джорданом Брауном. Це непростий старт: Браун уже доводив, що здатний створювати проблеми фаворитам. Торік Джордан у першому колі вибив Чжао Сіньтуна, який був чинним чемпіоном світу.

Головне питання – наскільки Аллен готовий повернутися до змагального ритму. Хто-зна, як часто і чи грав узагалі "Пістолет" під час своєї паузи.

Для багатьох снукер – щось просте. Однак без підготовки і спина дасть про себе знати, і руки десь підведуть, а про психологічну готовність залишатися сконцентрованим після першого невдалого відіграшу чи успішної серії суперника й говорити не варто.

Якщо Марк набирав форму, його досвід і вміння грати під тиском роблять його одним із претендентів на титул.

Сумнівів немає в одному – зустрінуть його оваціями.

Огляд сітки турніру

Сітка Northern Ireland Open 2026 обіцяє чимало цікавих протистоянь уже на старті. Чинний чемпіон Джек Лісовскі розпочне захист титулу матчем проти китайця Хуангом Цзяхао. Джадд Трамп зіграє з Мартіном О'Доннеллом, а Ронні О'Салліван зустрінеться з Кай Вай Чуном.

Серед інших помітних пар першого раунду – Марк Селбі проти Луїса Гіткота, Ніл Робертсон проти Рікі Волдена, Шон Мерфі проти Ліама Девіса та Джон Гіггінс проти Ліама Гайфілда.

Чемпіон NI Open 2024 Кайрен Вілсон розпочне виступ матчем із Беном Мертенсом.

Чому немає українців

Cаме Мертенс вибив у фіналі кваліфікації Юліана Бойка – 4:0. У першому колі українець обіграв китайця Лу Цзетао – 4:3.

До другого кваліфікаційного кола пройшов і Михайло Ларков. Спочатку 17-річний снукерист здолав канадця Сахіла Наяра (4:1), але програв досвідченому Роббі Вільямсу (1:4).

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Антон Казаков вибув на старті кваліфікації – 1:4 від Сема Крейгі.

Формат і призові Northern Ireland Open 2026

Формат турніру передбачає короткі матчі на старті – до чотирьох виграних фреймів. Це залишає простір для несподіванок і дає шанс менш рейтинговим гравцям вибивати фаворитів.

Чвертьфінали та півфінали будуть довшими, а фінал зіграють до дев'яти виграних фреймів. Вирішальний матч відбудеться 25 жовтня.

Загальний призовий фонд Northern Ireland Open 2026 становить £550 400. Переможець отримає £100 000. Фіналіст заробить £45 000. Навіть вихід до півфіналу принесе солідну винагороду – £21 000.

Розподіл призових:

Переможець – £100 000.

Фіналіст – £45 000.

Півфіналісти – £21 000.

Чвертьфіналісти – £13 200.

1/8 фіналу – £9 000.

1/16 фіналу – £5 400.

1/32 фіналу – £3 600.

Останній кваліфікаційний раунд – £1 000.

Найвищий брейк турніру – £5 000.

Окрім індивідуальної винагороди, результати в Белфасті впливатимуть на боротьбу за бонус Home Nations Series. Гравець, який заробить найбільше призових за підсумками чотирьох турнірів серії, отримає додаткові £150 000.

Де дивитися в Україні

Трансляції Northern Ireland Open 2026 для українських глядачів передбачені на Eurosport та HBO Max. Україна входить до переліку країн континентальної Європи, де доступне висвітлення турніру через ці платформи.