Трамп став гравцем року за версією WST
Англієць Джадд Трамп став найкращим гравцем у снукер за підсумками сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.
Трамп виграв Шанхайський Мастерс, Мастерс Саудівської Аравії та чемпіонат Великої Британії, а також дійшов до трьох фіналів інших престижних турнірів.
На World Snooker Championship 35-річний Джадд дійшов до півфіналу, де програв Марку Вільямсу.
Протягом сезону він зробив рекордні 107 сенчурі-брейків, а також виграв майже 1,7 млн фунтів призових.
Трамп також отримав нагороду "Гравець року" від All British Casino Fans, яку обрали фанати у Великій Британії та Китаї.
Кайрен Вілсон посів перше місце у номінації "Гравець року" за результатами голосування від ЗМІ, які висвітлюють цей вид спорту протягом сезону.
Нагадаємо, Чжао Сіньтун отримає лише половину гонорару за перемогу на чемпіонаті світу.