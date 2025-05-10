Трамп став гравцем року за версією WST

Англієць Джадд Трамп став найкращим гравцем у снукер за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.

Трамп виграв Шанхайський Мастерс, Мастерс Саудівської Аравії та чемпіонат Великої Британії, а також дійшов до трьох фіналів інших престижних турнірів.

На World Snooker Championship 35-річний Джадд дійшов до півфіналу, де програв Марку Вільямсу.

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Протягом сезону він зробив рекордні 107 сенчурі-брейків, а також виграв майже 1,7 млн фунтів призових.

Трамп також отримав нагороду "Гравець року" від All British Casino Fans, яку обрали фанати у Великій Британії та Китаї.

Кайрен Вілсон посів перше місце у номінації "Гравець року" за результатами голосування від ЗМІ, які висвітлюють цей вид спорту протягом сезону.

Нагадаємо, Чжао Сіньтун отримає лише половину гонорару за перемогу на чемпіонаті світу.