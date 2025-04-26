Легенда, але невдаха "Крусіблу": 62-річний гравець ще 2 роки буде виступати на професійному рівні

Легенда снукеру 62-річний Джиммі Вайт отримав запрошувальну ліцензію на наступні два сезони Світового снукерного туру.

Про це повідомила пресслужба WST.

Разом із Вайтом запрошення отримав представник Гонконгу Марко Фу.

Snooker legends Jimmy White and Marco Fu have both been awarded an invitational tour card for the next two seasons on the World Snooker Tour.



👇 Full details below 👇 — WST (@WeAreWST) April 24, 2025

62-річний англієць дебютував на професійному рівні ще в 1980 році. Наприкінці 80-х років тривалий час був №2 світового рейтингу.

Джиммі Вайт – вважається "невдахою" театру "Крусібл". Він шість разів грав у фіналі чемпіонату світу (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) – всі спроби завершилися поразкою.