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Легенда, але невдаха "Крусіблу": 62-річний гравець ще 2 роки буде виступати на професійному рівні

Руслан Травкін — 26 квітня 2025, 18:37
Легенда, але невдаха Крусіблу: 62-річний гравець ще 2 роки буде виступати на професійному рівні
Джиммі Вайт
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Легенда снукеру 62-річний Джиммі Вайт отримав запрошувальну ліцензію на наступні два сезони Світового снукерного туру.

Про це повідомила пресслужба WST.

Разом із Вайтом запрошення отримав представник Гонконгу Марко Фу.

62-річний англієць дебютував на професійному рівні ще в 1980 році. Наприкінці 80-х років тривалий час був №2 світового рейтингу.

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Джиммі Вайт – вважається "невдахою" театру "Крусібл". Він шість разів грав у фіналі чемпіонату світу (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) – всі спроби завершилися поразкою. 

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