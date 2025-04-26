Легенда, але невдаха "Крусіблу": 62-річний гравець ще 2 роки буде виступати на професійному рівні
Джиммі Вайт
Легенда снукеру 62-річний Джиммі Вайт отримав запрошувальну ліцензію на наступні два сезони Світового снукерного туру.
Про це повідомила пресслужба WST.
Разом із Вайтом запрошення отримав представник Гонконгу Марко Фу.
62-річний англієць дебютував на професійному рівні ще в 1980 році. Наприкінці 80-х років тривалий час був №2 світового рейтингу.
Джиммі Вайт – вважається "невдахою" театру "Крусібл". Він шість разів грав у фіналі чемпіонату світу (1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994) – всі спроби завершилися поразкою.