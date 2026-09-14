Трамп підтримав молодого чемпіона світу

Зірка снукеру Джадд Трамп підтримав китайця У Іцзе, який у травні цього року став чемпіоном світу. У новому сезоні Іцзе поки що не демонструє домінантних виступів. За словами англійця, 22-річний китаєць впорається з труднощами.

Про це він сказав у коментарі для Metro.co.uk.

"Думаю, що, можливо, це дуже велика подія в Китаї. Я думаю, що, можливо, вони (У та Чжао Сіньтун, який виграв ЧС роком раніше) трохи більше відволіклися, ніж я, і, можливо, набагато більше працювали зі спонсорами та подібними речами. Тоді як я насправді цього не робив. Я просто відчував, що хочу перемогти у 29 років, мені допомогли, бо я певною мірою знал, що мені потрібно робити на цій позиції. Хоча я думаю, що коли ти молодий, коли тобі 22 роки чи скільки завгодно, все зовсім інакше. Але він повернеться. Він дуже чудовий гравець. Я впевнений, що він зробить те, що зробив Сіньтун. Він виграє кілька турнірів поспіль, коли повернеться", – сказав Трамп.

Чжао справді погано розпочав свій сезон після перемоги на чемпіонаті світу. Коли він стабілізувався, то набрав хід, вигравши World Grand Prix, Players Championship та Tour Championship.

Джадд вигравав титул чемпіона світу лише в 2019 році. У 2011 він дійшов до фіналу. Будучи 21-річним талантом, "Туз" зазнав поразки від Джона Хіггінса.

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