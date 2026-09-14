Картер прокоментував свою перемогу на English Open

Англієць Алі Картер став переможцем снукерного турніру English Open 2026. Він заявив, що радий тріумфу, адже раніше часто програвав у фіналах іменитим гравцям.

Слова "Капітана" передає пресслужба WST.

"Наразі це здається нереальним. Я ще до кінця не усвідомив те, що сталося. Я не виграв стільки титулів, скільки, наприклад, Марк Вільямс, але це чудово.

Хлопці знають, що я вмію грати, це точно. На всіх рейтингових турнірах мені жодного разу не вдавалося обіграти у фіналі одного з найбільших гравців усіх часів, і сьогодні це особливо цінно.

Це сказано не на шкоду іншим гравцям, яких я обігравав, але це були гравці з нижчим рейтингом. Зіграти проти Марка Вільямса і перемогти перед рідною публікою – це здійснена мрія.

Це просто грандіозно. Але я ні про що подібне не думав, я просто діяв на автопілоті. Я думав тільки про те, що не відійду від столу, доки не заб'ю всі кулі. Я переміг, і на цьому все", – сказав він.