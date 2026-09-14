Ларков здолав канадця у матчі кваліфікації Northern Ireland Open

У місті Лестер (Англія) тривають кваліфікаційні матчі на снукерний турнір Northern Ireland Open 2026. Михайло Ларков грав із Сахілом Найяром.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Кваліфікація, 1 раунд, 14 вересня

Михайло Ларков (Україна) – Сахіл Найяр (Канада) 4:1

Обидва гравці за 5 фреймів жодного разу не зуміли перетнути 50-очковий брейк за один підхід.

Вистачало і тактичної боротьби, і десь були помилки. Краще за столом діяв Михайло. У нього був кращий і відсоток влучань – 60% проти 50%. Заслужена і закономірна перемога.

Надалі його чекатиме гра проти англійця Роббі Вільямса.

До другого кола кваліфікації пройшов і Юліан Бойко. Він гратиме проти бельгійця Бена Мертенса.

Антон Казаков, на жаль, залишив турнір, поступившись Сему Крейгі.