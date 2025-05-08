Легенди Манчестер Юнайтед викупили англійський клуб у своїх колишніх партнерів

Легендарні гравці Манчестер Юнайтед Девід Бекхем та Гарі Невілл очолили новий консорціум, який викупив клуб англійської Ліги 2 Солфорд Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Бекхем та Невілл вже володіли часткою в цьому клубі разом зі іншими випускниками "Класу 92" манкуніаців Полом Скоулзом, Раяном Гіггзом, Нікі Баттом та Філом Невіллом.

Остання четвірка продала свої частки в Солфорді вищезгаданому дуету, проте продовжать виконувати різні ролі в клубі.

У 2024 році клуб залишив мажоритарний акціонер Пітер Лім, якому належить іспанська Валенсія та готель "Футбол" біля стадіону МЮ "Олд Траффорд".

Після цього Бекхем і Невілл витратили місяці на пошуки інвестиційних партнерів, які, на їхню думку, дадуть Солфорду "найкращі шанси на успіх на полі та поза ним".

У підсумку Девід та Гарі вирішили об'єднати зусилля з Декланом Келлі, засновником американської консалтингової компанії Consello, і лордом Мервіном Девісом, головою Асоціації тенісу на газоні. Вони стануть співголовами ради директорів Солфорда.

Вважається, що група зібрала близько 15-20 мільйонів доларів, щоб збільшити спортивні та інфраструктурні амбіції клубу протягом наступних п'яти років. Упродовж цього часу вони націлені на підвищення до Чемпіоншипу.

Після того, як у 2014 році його викупили вихованці Манчестер Юнайтед, Солфорд пройшов через чотири підвищення в класі за наступні п'ять років. Однак з тих пір клуб залишається на рівні Ліги 2.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, Манчестер Юнайтед зіграє матч-відповідь проти Атлетика у півфіналі Ліги Європи. Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.