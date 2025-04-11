Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Треба потратити багато грошей: легенда Манчестер Юнайтед розкритикував нинішній рівень клубу

Руслан Травкін — 11 квітня 2025, 04:02
Треба потратити багато грошей: легенда Манчестер Юнайтед розкритикував нинішній рівень клубу
Пол Скоулз
Скриншот

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував клуб за нічию з Ліоном у межах 1/4 фіналу Ліги Європи. Він вважає, що "червоні дияволи" зараз знаходяться далеко від рівня Ліги чемпіонів.

Про це Пол сказав під час трансляції аналітичної програми на TNT Sports.

"Вони дуже далекі від Ліги чемпіонів. Потрібно витратити багато грошей, перш ніж вони вийдуть на цей рівень", – сказав Скоулз.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед у Франції не втримав перемогу на останніх хвилинах через помилку Андре Онана. Чемпіон підготував огляд матчу.

Наставник клубу Рубен Аморін став на захист камерунського воротаря. 

Манчестер Юнайтед Пол Скоулз

Пол Скоулз

Фернандеш повторив манкуніанське досягнення Руні та Бекхема в АПЛ
Легенда МЮ назвав найгіршого гравця в історії клубу
Не Модрич і не Іньєста: названо найкращого центрального півзахисника в історії Ліги чемпіонів
Легенда Манчестер Юнайтед: Аморім – ризиковий варіант для клубу
Оголошений рейтинг 25 найкращих гравців Прем'єр-ліги XXI століття

Останні новини