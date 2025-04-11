Треба потратити багато грошей: легенда Манчестер Юнайтед розкритикував нинішній рівень клубу

Легендарний гравець Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував клуб за нічию з Ліоном у межах 1/4 фіналу Ліги Європи. Він вважає, що "червоні дияволи" зараз знаходяться далеко від рівня Ліги чемпіонів.

Про це Пол сказав під час трансляції аналітичної програми на TNT Sports.

"Вони дуже далекі від Ліги чемпіонів. Потрібно витратити багато грошей, перш ніж вони вийдуть на цей рівень", – сказав Скоулз.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед у Франції не втримав перемогу на останніх хвилинах через помилку Андре Онана. Чемпіон підготував огляд матчу.

Наставник клубу Рубен Аморін став на захист камерунського воротаря.