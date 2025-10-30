Українська правда
Скоулз пішов із телебачення через аутизм сина

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 14:38
Легендарний ексхавбек Манчестер Юнайтед і збірної Англії Пол Скоулз відмовився від роботи експертом на телебаченні з сімейних обставин.

Про це повідомляє ВВС.

За їхньою інформацією, таке рішення 50-річного англійця пов’язане з його сином Ейденом, у якого ще в дитинстві виявили невербальний аутизм. Зараз хлопець уже виріс, він потребує цілодобового нагляду.

Ситуація ускладнюється тим, що 5 років тому Скоулз розлучився із дружиною після 27 років спільного життя. Зараз пара ділить догляд за сином навпіл – по 3 доби.

У поточному сезоні Скоулз не відпрацював на телебаченні на жодному матчі. Він вирішив повністю присвятити себе догляду за сином.

Раніше Скоулз назвав Марка Босніча найгіршим гравцем у історії Манчестер Юнайтед.

