Робертсон назвав трьох найкращих снукеристів в історії

Чемпіон світу 2010 року Ніл Робертсон, який на World Snooker Championship 2026 дійшов до чвертьфіналу, назвав трьох найкращих снукеристів в історії.

Журналіст Філ Хейг із видання Metro.co.uk запитав, що він думає про Джона Хіггінса – свого суперника в 1/4 фіналу. "Центуріон" поставив його в трійку найкращих.

"Гадаю, на першому місці, мабуть, був би Ронні [О'Салліван], на другому – Джон, а третім, напевно, став би [Марк] Селбі. Так, я б поставив саме цю трійку, а Джона – на друге місце", – сказав Ніл.

У нього також запитали про враження від останнього матчу з шотландецем. У лютому цього року він програв Джону з рахунком 1-6 на турнірі Players Championship.

"Останнім часом я мав перевагу в особистих зустрічах. Але це не вплине на Джона. Мене теж не турбувало б, якби я мав невдалий досвід проти когось. Все вирішуватиметься тим, хто зможе взяти гру під свій контроль і вести її на своїх умовах".

Зазначимо, що Хіггінс в 1/8 фіналу лише на десайдері здолав легендарного Ронні О'Саллівана.

