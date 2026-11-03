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Дуель легендарних Хіггінса та Вільямса, прикрий промах Магвайра: результати International Championship

Руслан Травкін — 3 листопада 2026, 22:59
Дуель легендарних Хіггінса та Вільямса, прикрий промах Магвайра: результати International Championship
Джон Хіггінс
WST

У китайському Нанкіні завершився третій ігровий день снукерного турніру International Championship 2026. Визначилися учасники 1/4 фіналу.

Снукер – International Championship 2026
1/8 фіналу, 3 листопада
  • Стівен Магвайр (Шотландія) – Дін Джуньху (Китай) 5:6
  • Кайрен Вілсон (Англія) – Олівер Лайнс (Англія) 6:5
  • Фан Чженьї (Китай) – Ліам Девіс (Вельс) 6:4
  • Си Цзяхуей (Китай) – Хоссейн Вафаей (Іран) 3:6
  • Ван Сіньбо (Китай) – Марко Фу (Гонконг) 5:6
  • Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія) 5:6
  • Юань Сицзюнь (Китай) – Чан Біньюй (Китай) 2:6
  • Аарон Хілл (Ірландія) – Чжао Сіньтун (Китай) 3:6

Пари 1/4 фіналу:

Найцікавішим за іменами протистоянням була дуель Марка Вільямса та Джона Хіггінса. Снукеристам на двох 101 рік, а також 7 титулів чемпіона світу.

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Саме Вільямс розпочав вечір краще, вийшовши вперед 3:1 до 15-хвилинної перерви. Надалі "Чарівник із Вішоу" забрав 4 фрейми поспіль.

Здавалося, що такого вистачить для перемоги. Ні – валлієць брейками на 66 та 76 очок перевів гру на десайдер. У контровій партії вистачало тактичної боротьби, в якій кращим виявився Джон.

Варто зазначити, що цей успіх дозволив Хіггінсу вийти вперед в особистих зустрічах – 24-23.

Стівен Магвайр був близький до тріумфу над Діном Джуньху, але не влучив синю на останніх кольорових вирішального фрейму, після чого досвідчений "дракон" довів справу до перемоги

У десайдері святкували успіхи Кайрен Вілсон і Марко Фу. Зірка гонконгу здолав 18-річного Вана Сіньбо, який на попередньому етапі вибив досвідченого Ніла Робертсона.

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026, де Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового земляка. 

снукер Джон Хіггінс Марк Вільямс (снукер)

Джон Хіггінс

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