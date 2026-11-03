Дуель легендарних Хіггінса та Вільямса, прикрий промах Магвайра: результати International Championship
У китайському Нанкіні завершився третій ігровий день снукерного турніру International Championship 2026. Визначилися учасники 1/4 фіналу.
- Стівен Магвайр (Шотландія) – Дін Джуньху (Китай) 5:6
- Кайрен Вілсон (Англія) – Олівер Лайнс (Англія) 6:5
- Фан Чженьї (Китай) – Ліам Девіс (Вельс) 6:4
- Си Цзяхуей (Китай) – Хоссейн Вафаей (Іран) 3:6
- Ван Сіньбо (Китай) – Марко Фу (Гонконг) 5:6
- Марк Вільямс (Вельс) – Джон Хіггінс (Шотландія) 5:6
- Юань Сицзюнь (Китай) – Чан Біньюй (Китай) 2:6
- Аарон Хілл (Ірландія) – Чжао Сіньтун (Китай) 3:6
Пари 1/4 фіналу:
Найцікавішим за іменами протистоянням була дуель Марка Вільямса та Джона Хіггінса. Снукеристам на двох 101 рік, а також 7 титулів чемпіона світу.
Саме Вільямс розпочав вечір краще, вийшовши вперед 3:1 до 15-хвилинної перерви. Надалі "Чарівник із Вішоу" забрав 4 фрейми поспіль.
Здавалося, що такого вистачить для перемоги. Ні – валлієць брейками на 66 та 76 очок перевів гру на десайдер. У контровій партії вистачало тактичної боротьби, в якій кращим виявився Джон.
Варто зазначити, що цей успіх дозволив Хіггінсу вийти вперед в особистих зустрічах – 24-23.
Стівен Магвайр був близький до тріумфу над Діном Джуньху, але не влучив синю на останніх кольорових вирішального фрейму, після чого досвідчений "дракон" довів справу до перемоги
У десайдері святкували успіхи Кайрен Вілсон і Марко Фу. Зірка гонконгу здолав 18-річного Вана Сіньбо, який на попередньому етапі вибив досвідченого Ніла Робертсона.
Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру Champion of Champions 2026, де Ронні О'Салліван зіграє проти зіркового земляка.