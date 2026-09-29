Легенда снукеру розчарований своїми виступами

Легенда снукеру Джон Хіггінс визнав, що сезон-2026/27 складається для нього не найкращим чином.

Про це шотландець заявив у коментарі для видання Metro.co.uk.

"Чесно кажучи, не дуже добрий початок сезону. Слухайте, я впевнений, що ситуація може змінитися, але початок видався важким, і, очевидно, мені потрібно найближчим часом почати забивати кулі та вигравати матчі.

Цього сезону складно виділити достатньо часу на тренування. Але зараз уже фактично зима, і, можливо, варто затриматися в тренувальній залі на годину довше, коли погана погода. Сподіваюся, це допоможе мені", – заявив Джон.