Легенда снукеру розчарований своїми виступами
Легенда снукеру Джон Хіггінс визнав, що сезон-2026/27 складається для нього не найкращим чином.
Про це шотландець заявив у коментарі для видання Metro.co.uk.
"Чесно кажучи, не дуже добрий початок сезону. Слухайте, я впевнений, що ситуація може змінитися, але початок видався важким, і, очевидно, мені потрібно найближчим часом почати забивати кулі та вигравати матчі.
Цього сезону складно виділити достатньо часу на тренування. Але зараз уже фактично зима, і, можливо, варто затриматися в тренувальній залі на годину довше, коли погана погода. Сподіваюся, це допоможе мені", – заявив Джон.
Цього сезону найкращий результат Хіггінса – чвертьфінали Shanghai Masters та British Open.
Зірковий снукерист дебютував серед професіоналів ще в 1992 році.
За кар'єру він вийшов у 60 фіналів рейтингових турнірів, з яких 33 завершив перемогою.
Шотландець чотири рази (1998, 2007, 2009, 2011) ставав чемпіоном світу.
Нагадаємо, його колеги з "Класу 92" Марк Вільямс і Ронні О'Салліван вибули з турніру Shenzhen Open 2026 після першого дня.