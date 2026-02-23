Сіньтун продовжує підйом: вийшов оновлений рейтинг WST
Вийшов оновлений рейтинг гравців у снукер після турніру Players Championship.
Оскільки на турнірі виступали лише 16 виконавців із найкращим сезонним рейтингом, то зміни відбулися мінімальні.
Переможець Players Championship 2026 Чжао Сіньтун піднявся з сьомої позиції на п'яту.
Джон Хіггінс, який перед турніром був №5 у світі, хоч і пройшов до фіналу, але втратив один рядок. Марк Селбі змінив шосту сходинку на сьому.
Кріс Вейклін подолав один раунд турніру, що дозволило англійцю вийти на 13 місце в світовому рейтингу. Чжоу Юелун вибув у першій грі, але завдяки 15 тисячам призових (у снукері призові = рейтингові очки) все одно піднявся з 28 місця на 25.
Рейтинг WST
Зазначимо, що топ-16 світового рейтингу потрапляє на пряму на чемпіонат світу зі снукеру. Цього року World Snooker Championship відбудеться з 18 квітня по 5 травня. Турнір ще з 1977 року приймає теарт "Крусібл" у місті Шеффілд.
Нагадаємо, Ронні О'Салліван цього року дебютує на чемпіонаті світу серед ветеранів снукеру.