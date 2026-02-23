Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Cіньтун завдяки успіху на Players Championship повторив унікальне досягнення трьох чемпіонів світу

Руслан Травкін — 23 лютого 2026, 22:49
Cіньтун завдяки успіху на Players Championship повторив унікальне досягнення трьох чемпіонів світу
Чжао Сіньтун
WST

Китаєць Чжао Сіньтун став переможцем турніру Players Championship 2026. Для нього це вже п'ятий рейтинговий титул за п'ять виходів у фінал.

Як повідомляє пресслужба World Snooker Tour, чинний чемпіон світу повторив досягнення Стіва Девіса, Марка Вільямса та Ніла Робертсона.

Ці три снукеристи також не програвали у своїх перших п'яти фіналах на рейтингових турнірах. 

Востаннє Чжао програвав фінал ще в аматорському статусі у 2015 році. 

Напевно, ця серія могла не відбутися, але китаєць влітку 2023 року був дискваліфікований на 1 рік і 8 місяців через скандал із договірними матчами. 

Австралієць Ніл Робертсон та валлієць Марк Вільямс вперше програли у своєму сьомому фіналі, англієць Девіс – у восьмому.

снукер Чжао Сіньтун

Чжао Сіньтун

Визначився переможець турніру Players Championship 2026
Обидва матчі затягнулися на 11 фреймів: визначилися фіналісти Players Championship
Сіньтун шокує Мерфі, Селбі поступився: визначилися півфіналісти Players Championship
Трамп розгромив суперника, Сіньтун відігрався з 2:5: результати Players Championship
О’Салліван визнав слабкий рівень, китайці домінують: підсумки World Grand Prix 2026

Останні новини