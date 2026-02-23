Cіньтун завдяки успіху на Players Championship повторив унікальне досягнення трьох чемпіонів світу
Чжао Сіньтун
WST
Китаєць Чжао Сіньтун став переможцем турніру Players Championship 2026. Для нього це вже п'ятий рейтинговий титул за п'ять виходів у фінал.
Як повідомляє пресслужба World Snooker Tour, чинний чемпіон світу повторив досягнення Стіва Девіса, Марка Вільямса та Ніла Робертсона.
Ці три снукеристи також не програвали у своїх перших п'яти фіналах на рейтингових турнірах.
Востаннє Чжао програвав фінал ще в аматорському статусі у 2015 році.
Напевно, ця серія могла не відбутися, але китаєць влітку 2023 року був дискваліфікований на 1 рік і 8 місяців через скандал із договірними матчами.
Австралієць Ніл Робертсон та валлієць Марк Вільямс вперше програли у своєму сьомому фіналі, англієць Девіс – у восьмому.