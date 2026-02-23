Cіньтун завдяки успіху на Players Championship повторив унікальне досягнення трьох чемпіонів світу

Китаєць Чжао Сіньтун став переможцем турніру Players Championship 2026. Для нього це вже п'ятий рейтинговий титул за п'ять виходів у фінал.

Як повідомляє пресслужба World Snooker Tour, чинний чемпіон світу повторив досягнення Стіва Девіса, Марка Вільямса та Ніла Робертсона.

Ці три снукеристи також не програвали у своїх перших п'яти фіналах на рейтингових турнірах.

🏆 2021 UK Championship

🏆 2022 German Masters

🏆 2025 World Championship

🏆 2026 World Grand Prix

🏆 2026 #PlayersChampionship



5️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗲𝗱 🤝

5️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗼𝗻 ☑️ pic.twitter.com/y8UHShoaDo — Live Snooker (@Livesnooker) February 22, 2026

Востаннє Чжао програвав фінал ще в аматорському статусі у 2015 році.

Напевно, ця серія могла не відбутися, але китаєць влітку 2023 року був дискваліфікований на 1 рік і 8 місяців через скандал із договірними матчами.

Австралієць Ніл Робертсон та валлієць Марк Вільямс вперше програли у своєму сьомому фіналі, англієць Девіс – у восьмому.