О'Салліван дебютує на головному турнірі серед ветеранів снукеру

Легенда снукеру Ронні О'Салліван цього року дебютує на чемпіонаті світу серед ветеранів цього виду спорту.

Про це повідомила пресслужба World Snooker Tour.

У грудні "Ракета" відсвяткував своє 50-річчя. Початок сезону він провів досить солідно – 1/4 фіналу Shanghai Masters та фінал Saudi Arabia Masters. Після цього результати Ронні були далеко не ідеальними. Він також пропускав багато турнірів.

"Найбільш комерційно цінний гравець, якого коли-небудь бачив цей вид спорту, дебютує в травні на турнірі в "Crucible", намагаючись додати до свого резюме ще один титул чемпіона світу – вау! Ми вже продали більше квитків, ніж за весь минулий рік, і участь Ронні, безсумнівно, сприятиме ще більшому попиту", – сказав Джеймс Френсіс, керівник WST.

Квитки на чемпіонат світу з снукеру серед ветеранів 2026 року вже у продажу за ціною від 17,50 фунтів стерлінгів плюс комісія за бронювання.

World Seniors Snooker Championship відбудеться в Шеффілді з 6 по 10 травня. Подія пройде в легендарному театрі "Крусібл", який приймає головний ЧС ще з 1977 року.

Цього року чемпіонат світу серед ветеранів снукеру обіцяє бути найзахопливішим за останні роки. Серед учасників також будуть Марк Вільямс (триразовий чемпіон світу), Стюарт Бінем (чемпіон світу 2015), Кен Догерті (чемпіон світу 1997).

Догерті в 2020 та 2024 році ставав фіналістом World Seniors Snooker Championship.

Також у чемпіонаті ветеранів дебютують колишній чемпіон Masters валлієць Метью Стівенс, шестиразовий переможець рейтингових турнірів Алі Картер та 12-разова чемпіонка світу серед жінок Ріанн Еванс.

Найуспішнішим гравцем в історії снукеру серед ветеранів є Джиммі Вайт, який рекордні чотири рази (2010, 2019, 2020, 2023) вигравав цей захід і ще два рази виходив у фінал.

Тоні Драго, Роберт Мілкінс, Пітер Лайнс, Ентоні Гамільтон, Домінік Дейл та чинний чемпіон Відкритого чемпіонату Великої Британії серед ветеранів Джо Перрі також були оголошені для основної сітки. Решат учасників визначиться після кваліфікації.

Читайте також : О'Салліван зробив різку заяву про свою спортивну форму

Зазначимо, що Ронні О'Салліван також змагатиметься в основній стадії чемпіонату світу, який пройде в тому таки "Крусіблі" з 18 по 5 травня. "Ракета" за кар'єру 7 разів ставав чемпіоном. Легендарний гравець визнавав, що хоче здобути восьмий титул.