Визначилися півфіналісти German Masters 2026

Вчора, 30 січня, завершилися чвертьфінальні матчі престижного снукерного турніру German Masters 2026.

Денну сесію відкривало протистояння двох зіркових англійців Кайрена Вілсона та Шона Мерфі. Перший вважався фаворитом, оскільки посідає другий рядок світового рейтингу, а нещодавно став переможцем Masters 2026.

Мерфі (до речі, тріумфатор Masters 2025) незручний суперник для "Воїна". Шон виграв дванадцять із шістнадцяти особистих зустрічей.

"Чарівник" довів це й на берлінській арені "Tempodrom". Брейки в 78, 101, 68 та 58 допомогли йому повесои 4:0. Після 15-хвилинної паузи Кайрен відповів потужним сенчурі (139 очок).

Утім, у наступному фреймі Мерфі знову зробив залікову серію на 56 очок, що дозволило тріумфувати з рахунком 75:65. Вілсон склав повноваження чемпіона.

Алі Картер продовжує демонструвати, що на German Masters він вміє виблискувати. "Капітан" перемагав тут у 2013 та 2023 роках, а в 2017-му дійшов до фіналу.

На цьому турнірі він здобув кілька яскраих перемог, зокрема над Ронні О'Салліваном. Цього разу Алістер переграв Стюарта Бінгема, віддавши тому лише фрейм. На рахунку картера дві серії на 50+ очок та сенчурі-брейк на 137 очок.

Австралієць Ніл Роберстон здолав свого тезку англійця Джиммі Робертсона з таким звичним для цього дня рахунком 5:1.

Найбільш конкурентним виявилася зустріч між Джаддом Трампом і Сяо Годуном. "Туз" швидко оформив перевагу в два фрейми, але досвідчений китаєць невдовзі був лідером.

Та неймовірна серійність дозволили лідеру світового рейтингу забрати путівку до півфіналу.

Снукер – German Masters 2026

1/4 фіналу, 28 січня

У 2026 році загальний призовий фонд German Masters становить £550 400. Переможець отримає 100 тисяч. Фіналіст – 45. Учасники півфіналу збагатяться на 21 тисячу фунтів.