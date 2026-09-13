Бойко з перемоги розпочав кваліфікацію Northern Ireland Open

У Лестері розпочалися кваліфікаційні матчі на снукерний турнір Northern Ireland Open 2026. Юліан Бойко грав із китайцем Лу Цзетао.

Матч завершився складною перемогою українця.

Снукер – Northern Ireland Open 2026

Кваліфікація, 1 раунд, 13 вересня

Юліан Бойко (Україна) – Лу Цзетао (Китай) 4:3

WST

Українець забирав непарні фрейми, але суперник не відпускав. Обидва снукеристи оформили по дві залікові серії.

Все вирішував десайдер, який вийшов досить затягнутим. Цзетао мав перевагу в очках, але кінцівку краще провів Юліан, що і дозволило вирвати перемогу – 66:43.

Наступним суперником українця буде бельгієць Бен Мертенс.

Антон Казаков свій матч першого раунду проведе у неділю, 13 вересня. Суперником буде англієць Сем Крейгі. Михайло Ларков проти канадця Сахіла Найяра зіграє в понеділок, 14 вересня.

Нагадаємо, на турнірі English Open визначилися фіналісти.