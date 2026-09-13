Бойко з перемоги розпочав кваліфікацію Northern Ireland Open
У Лестері розпочалися кваліфікаційні матчі на снукерний турнір Northern Ireland Open 2026. Юліан Бойко грав із китайцем Лу Цзетао.
Матч завершився складною перемогою українця.
Юліан Бойко (Україна) – Лу Цзетао (Китай) 4:3
Українець забирав непарні фрейми, але суперник не відпускав. Обидва снукеристи оформили по дві залікові серії.
Все вирішував десайдер, який вийшов досить затягнутим. Цзетао мав перевагу в очках, але кінцівку краще провів Юліан, що і дозволило вирвати перемогу – 66:43.
Наступним суперником українця буде бельгієць Бен Мертенс.
Антон Казаков свій матч першого раунду проведе у неділю, 13 вересня. Суперником буде англієць Сем Крейгі. Михайло Ларков проти канадця Сахіла Найяра зіграє в понеділок, 14 вересня.
Нагадаємо, на турнірі English Open визначилися фіналісти.