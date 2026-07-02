Бойко, Казаков і Ларков зіграють у Championship League: формат, суперники, шанси на прохід

Українські професійні снукеристи Юліан Бойко, Антон Казаков і Михайло Ларков розпочнуть виступи в Championship League Snooker (Ranking) – першому рейтинговому турнірі нового сезону.

Кожен із них уже заробив важливі рейтингові очки, необхідні для збереження місця в мейн-турі. Водночас Championship League (Ranking) дає чудову можливість суттєво покращити свій доробок уже на старті сезону.

Хоча перший етап турніру триває 16 днів, жереб склався так, що всі троє українців зіграють практично одночасно.

Юліан Бойко та Михайло Ларков проведуть свої матчі 3 липня, а Антон Казаков вийде до столу 4 липня.

Розповідаємо про формат турніру, суперників українців і оцінюємо їхні шанси на вихід до наступного етапу.

Формат турніру

Наразі триває Championship League Snooker (Ranking) – рейтингова версія Championship League. Результати турніру впливають на світовий рейтинг і можуть допомогти учасникам кваліфікуватися до найпрестижніших змагань сезону.

Призовий фонд становить 328 тисяч фунтів стерлінгів, із яких 33 тисячі отримає переможець. Турнір проходить у Лестері на арені "Mattioli Arena" з 30 червня до 23 липня. Щодня проводяться матчі двох груп на двох столах, а до наступного раунду виходить лише переможець кожної групи.

На груповому етапі матчі проходять за форматом best of 4. Якщо один зі снукеристів перемагає з рахунком 3:0, четвертий фрейм не проводиться. За перемогу нараховуються три очки, за нічию (2:2) – по одному балу кожному. Фінальний матч турніру відбудеться у форматі best of 7 – до чотирьох переможних фреймів.

Окрім рейтингової версії, існує також Championship League (Invitational). Хоча цей турнір не має рейтингового статусу, саме він традиційно вважається престижнішим, адже в ньому виступають провідні майстри світового снукеру.

У змаганнях беруть участь 25 запрошених гравців, переважно представники топ-32 світового рейтингу. Формат є складнішим, призовий фонд – вищим, а грошові винагороди нараховуються навіть за кожен виграний фрейм. Турнір проходить у січні-лютому та транслюється британським телеканалом ITV4.

Переможцем останнього розіграшу Championship League (Invitational) став Марк Селбі, який у фіналі переміг У Іцзе.

Якщо ж говорити про рейтингову Championship League, в якій виступатимуть українці, то структура турніру виглядає так:

Перший етап: 128 учасників розподілені на 32 групи по чотири гравці. До наступного раунду виходить лише переможець кожної групи.

Другий етап: 32 снукеристи формують вісім груп по чотири учасники. Переможці груп виходять далі.

Третій етап: вісім гравців розподіляються на дві групи по чотири. Переможці квартетів виходять до фіналу.

Фінал: матч у форматі best of 7 – до чотирьох переможних фреймів.

Юліан Бойко потрапив до групи №4, Антон Казаков виступить у групі №19, а Михайло Ларков – у групі №22.

Суперники українців

Юліан Бойко проводить у мейн-турі другий сезон поспіль, тому під час жеребкування отримав, на папері, дещо простіших суперників, ніж його українські колеги.

Головним конкурентом у боротьбі за перше місце в групі, ймовірно, стане 17-річний китаєць Лан Юхао. На старті нового сезону він поступився Елліоту Слессору (3:6) та Ендрю Хіггінсону (2:5), через що не зміг пробитися до основної сітки Wuhan Open і China Open.

Юліана та Лана об'єднує ще одна цікава деталь – торік обидва стали авторами сенсаційних виступів на Saudi Arabia Masters. Юхао зупинився в четвертому раунді, тоді як Бойко дістався п'ятого.

Ще двоє суперників українця – Джошуа Торммонд та Ієн Мартін – мають аматорський статус. Водночас уже на нинішній Championship League вистачало несподіваних результатів. Наприклад, Кріс Вейклін поступився французькому аматору Браяну Очойскі (1:3). Тож, хоча обидва англійці отримали місця в турнірі після відмови кількох професіоналів, недооцінювати їх точно не варто.

Юліан Бойко x.com/Vics_Snooker

На Антона Казакова та Михайла Ларкова чекає значно серйозніше випробування – у їхніх групах виступатимуть досвідчені й титуловані суперники.

Казаков потрапив до групи зі Стівеном Магвайром. Шотландець уже не демонструє тієї стабільності, яка дозволяла йому наприкінці 2000-х тривалий час утримувати другу сходинку світового рейтингу. Проте саме він є чинним переможцем рейтингової Championship League, що автоматично робить його фаворитом квартету.

Роббі Вільямс проводить уже 13-й сезон у мейн-турі. Без гучних проривів, зате стабільно залишається одним із найміцніших гравців поза межами топ-32. Цікаво, що торік на цьому ж етапі він уже зустрічався з Юліаном Бойком – той матч завершився нічиєю (2:2).

Антон Казаков x.com/Vics_Snooker

Також Антон зіграє проти Оньї Нг. Жінкам поки що не вдається закріпитися серед провідних професіоналів чоловічого туру, однак представницю Гонконгу точно не варто недооцінювати. Вона тричі ставала чемпіонкою світу серед жінок, а також є рекордсменкою за набраними очками за один брейк.

Не менш складний день чекає й на Михайла Ларкова.

Найрейтинговішим суперником українця стане Джек Джонс. У 2024 році валлієць сенсаційно дійшов до фіналу чемпіонату світу, після чого багато хто очікував, що він поступово стане гідним наступником Марка Вільямса серед валлійських снукеристів. Поки що ці очікування не справдилися. Джонс залишається другим номером Уельсу, однак до рівня легендарного "Машини для забивання куль" йому ще далеко. У минулому сезоні його найкращим результатом став півфінал English Open. Попри це, саме Джонс є беззаперечним фаворитом групи.

Другим за рейтингом у квартеті є Олівер Лайнс. Його кар'єра багато в чому нагадує шлях Роббі Вільямса – міцний професіонал, який протягом багатьох років тримається в турі, але поки не може зробити якісний крок до топ-32.

Ще одним суперником Ларкова стане ветеран Алфі Берден, який, схоже, переживає другу молодість.

ALFIE BURDEN WINS THE SHOOT OUT!! 🤯🔥

What a superb performance and what a night. 👏🎱 pic.twitter.com/v9I53WBurU — TNT Sports (@tntsports) December 13, 2025

49-річний англієць дебютував у статусі професіонала ще 1994 року. За цей час він кілька разів залишав мейн-тур і повертався до нього. У 2025 році Берден виграв чемпіонат світу серед сеньйорів, а в грудні того ж року, вже маючи статус аматора, сенсаційно переміг на Snooker Shoot Out, здобувши перший рейтинговий титул у кар'єрі.

Втім, короткий формат може зіграти на користь Михайла. У своєму дебютному сезоні він уже провів три матчі – поступився Хаммаду Міа (2:6) та Оліверу Брауну (2:5), але переміг учасника чемпіонату світу Антоні Ковальського (5:3).

Якщо ж аналізувати лише перші чотири фрейми цих зустрічей, то проти Міа та Брауна рахунок був рівним – 2:2, а в матчі з Ковальським Ларков узагалі вів – 3:1. Не виключено, що тоді українцеві банально забракло досвіду, аби довести матчі до перемоги. Натомість у форматі Best of 4 він цілком здатний створити сенсацію – а можливо, й не одну.

Формат матчів

матчі – Best of 4;

за перемогу – 3 очки;

за нічию – 1 очко.

Якщо двоє або більше гравців набирають однакову кількість очок, місця визначаються за такими критеріями:

різниця виграних і програних фреймів;

результат особистої зустрічі;

найвищий брейк (за потреби – наступний за величиною).

Де дивитися

Усі поєдинки Championship League можна безкоштовно переглянути на YouTube-каналі Matchroom Multi Sport.

Незабаром на "Чемпіоні" також з'явиться окремий анонс із посиланнями на трансляції матчів за участю українських снукеристів.