Кваліфікація Wuhan Open: Казаков обіграв колишнього №5 світового рейтингу

У місті Лестер на "Маттіолі Арена" продовжуються матчі кваліфікації на Wuhan Open 2026. Українські снукеристи по різному виступили в другому раунді кваліфікації.

Антон Казаков здобув перемогу над Марко Фу. Снукерист із Гонконга двічі (2006 та 2016) доходив до 1/2 фіналу ЧС, а ще в 2017-му посідав п'яту сходинку світового рейтингу.

Антон переміг із рахунком 5:4. Молодий українець виграв контрову партію, хоч і програвав 22 очки. Він влучив флюк, а потім забив складну зелену в середню лузу.

Також варто зазначити й перший сенчурі-брейк для Антона в сезоні-2026/27. У фреймі №5 за один підхід спортсмен набрав 115 очок.

Юліан Бойко вів 3:0 та 4:2 проти Мітчелла Манна, але потім у рівній боротьбі поступився в трьох фреймах поспіль.

Михайло Ларков після чудової перемоги над Антоні Ковальські не зумів упоратися з Олівером Брауном. 17-річний снукерист програв – 2:5.

17 червня Антон Казаков зіграє проти китайця Фана Женьї.