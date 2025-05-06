Я дуже нервував під час матчу: Сіньтун висловився про свою перемогу на World Snooker Championship 2025

Чемпіон світу зі снукеру китаєць Чжао Сіньтун прокоментував свою перемогу над Марком Вільямсом у фіналі World Snooker Championship 2025. 28-річний гравець визнав, що сильно нервувався й досі не вірить, що зумів здобути тріумф.

Його слова цитує BBC.

"Це як сон. Я не можу в це повірити. Був великий тиск і сильні нерви. Я знав, що якщо я промахнуся, він зможе швидко змінитися. Я так нервував сьогодні ввечері. Марк все ще топ-гравець і чинив на мене великий тиск. Він найкращий", – заявив Чжао.

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Сіньтун також додав, що його перемога на чемпіонаті світу дасть ще більший поштовх розвитку снукеру в Китаї.

"Це дуже добре для китайського снукеру, і я дуже радий, що зробив це для них. Я не можу повірити, що зміг стати чемпіоном світу за такий короткий час після дискваліфікації, тому я дуже пишаюся собою. Це було майже два роки без змагань, тому моєю першою метою була кваліфікація. Тепер це дасть дітям у Китаї надію, і в майбутньому багато китайських гравців зможуть це зробити", – сказав чемпіон світу.

Зазначимо, що в фіналі він обіграв 50-річного Марка Вільямса, який тричі ставав чемпіоном світу.