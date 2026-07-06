Сіньтун назвав снукериста, який найбільше схожий на Федерера
Зірковий снукерист Чжао Сіньтун вперше наживо побачив матч Вімблдона. Він завітав на матч між Алексом Де Мінором та Франческо Коболлі (5:7, 6:7, 3:6).
Своїми враженнями чемпіон світу 2025 поділився у коментарі для пресслужби WST.
"Я вперше дивився тенісний матч наживо. Раніше я дивився фінал по телебаченню між Алькарасом і Синнером. З нетерпінням чекаю на матч Сіннера.
Мій улюблений гравець, як і раніше, Федерер, тому що його стиль гри неймовірно видовищний, як і у Ронні О'Саллівана у світі снукера".
Чжао наразі посідає третю сходинку світового рейтингу. У нього великі шанси обійти і Джадда Трампа і Ніла Робертсона, оскільки в них будуть вираховуватися очки за сезон-2024/25 – китаєць не грав того сезону через дискваліфікацію, оскільки не повідомив, що знав, що кілька китайських гравців грають не чесно задля успішних ставок на тоталізаторі.
Нагадаємо, український снукерист Юліан Бойко пройшов до другого етапу