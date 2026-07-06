Сіньтун назвав снукериста, який найбільше схожий на Федерера

Зірковий снукерист Чжао Сіньтун вперше наживо побачив матч Вімблдона. Він завітав на матч між Алексом Де Мінором та Франческо Коболлі (5:7, 6:7, 3:6).

Своїми враженнями чемпіон світу 2025 поділився у коментарі для пресслужби WST.

"Я вперше дивився тенісний матч наживо. Раніше я дивився фінал по телебаченню між Алькарасом і Синнером. З нетерпінням чекаю на матч Сіннера.

Мій улюблений гравець, як і раніше, Федерер, тому що його стиль гри неймовірно видовищний, як і у Ронні О'Саллівана у світі снукера".