Семиразовий чемпіон світу назвав двох наступних зірок снукеру
Легендарний Стівен Хендрі, який вигравав чемпіонат світу аж 7 разів, вірить, що Чжао Сіньтун та У Іцзе продовжать домінувати в новому сезоні.
Слова шотландця передає Metro.co.uk.
"Я схильний думати, що Сіньтун домінуватиме цього сезону. Думаю, він позбавився вантажу чемпіона світу і заспокоїться.
Я думаю, що в нього та У Іцзе буде чудовий сезон. Іцзе, можливо, почне трохи повільно".
Сіньтун та Іцзе виграли останні два чемпіонати світу. Хендрі вірить, що в новому сезоні чемпіонський титул виграє ще один представник Китаю.
"Я, як і раніше, вважаю, що Чан Бін'юй переможе цього сезону.
Ще одна особа… Думаю, Лука Бресель може повернутися цього сезону. Хто знає, що буде з ним, адже він зовсім не схожий ні на кого в турі.
Це швидше повернення, ніж прорив, але Чан Бін'юй має щось особливе".
Нагадаємо, раніше Джек Лісовскі обрав найкращих снукеристів в історії цього виду спорту.