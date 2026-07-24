Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Більярд

Семиразовий чемпіон світу назвав двох наступних зірок снукеру

Руслан Травкін — 24 липня 2026, 10:10
Семиразовий чемпіон світу назвав двох наступних зірок снукеру
Стівен Хендрі
metro.co.uk

Легендарний Стівен Хендрі, який вигравав чемпіонат світу аж 7 разів, вірить, що Чжао Сіньтун та У Іцзе продовжать домінувати в новому сезоні.

Слова шотландця передає Metro.co.uk.

"Я схильний думати, що Сіньтун домінуватиме цього сезону. Думаю, він позбавився вантажу чемпіона світу і заспокоїться.

Я думаю, що в нього та У Іцзе буде чудовий сезон. Іцзе, можливо, почне трохи повільно".

Сіньтун та Іцзе виграли останні два чемпіонати світу. Хендрі вірить, що в новому сезоні чемпіонський титул виграє ще один представник Китаю.

"Я, як і раніше, вважаю, що Чан Бін'юй переможе цього сезону.

Ще одна особа… Думаю, Лука Бресель може повернутися цього сезону. Хто знає, що буде з ним, адже він зовсім не схожий ні на кого в турі.

Це швидше повернення, ніж прорив, але Чан Бін'юй має щось особливе". 

Нагадаємо, раніше Джек Лісовскі обрав найкращих снукеристів в історії цього виду спорту. 

Чжао Сіньтун У Іцзе

Чжао Сіньтун

Сіньтун назвав снукериста, який найбільше схожий на Федерера
Легенди снукеру пророкують Сіньтуну успіх у найближчі роки
Хіггінс проявив характер, Мерфі вибив чемпіона: результати матчів на чемпіонаті світу
Чжао Сіньтун: від дискваліфікації до чемпіона світу
Сіньтун став черговою жертвою "Прокляття Крусіблу"

Останні новини