Семиразовий чемпіон світу назвав двох наступних зірок снукеру

Легендарний Стівен Хендрі, який вигравав чемпіонат світу аж 7 разів, вірить, що Чжао Сіньтун та У Іцзе продовжать домінувати в новому сезоні.

Слова шотландця передає Metro.co.uk.

"Я схильний думати, що Сіньтун домінуватиме цього сезону. Думаю, він позбавився вантажу чемпіона світу і заспокоїться. Я думаю, що в нього та У Іцзе буде чудовий сезон. Іцзе, можливо, почне трохи повільно".

Сіньтун та Іцзе виграли останні два чемпіонати світу. Хендрі вірить, що в новому сезоні чемпіонський титул виграє ще один представник Китаю.

"Я, як і раніше, вважаю, що Чан Бін'юй переможе цього сезону. Ще одна особа… Думаю, Лука Бресель може повернутися цього сезону. Хто знає, що буде з ним, адже він зовсім не схожий ні на кого в турі. Це швидше повернення, ніж прорив, але Чан Бін'юй має щось особливе".

Нагадаємо, раніше Джек Лісовскі обрав найкращих снукеристів в історії цього виду спорту.