Сіньтун пояснив гучний провал на Northern Ireland Open

Чинний чемпіон світу зі снукеру Чжао Сіньтун пояснив свій провал у першому раунді Northern Ireland Open поганим самопочуттям. Він поступився Джордану Брауну з рахунком 0:4.

Слова Чжао цитує пресслужба WST.

"Зараз мені вже краще. Кілька днів тому тіло відчувало себе не дуже добре, неважливо, але я продовжую намагатися видужати. Сьогодні було тяжко.

Я не знаю, як правильно сказати англійською: Я прийняв ліки, але вони не дають мені зосередитися. Коли я кладу руку на стіл, у мене трохи паморочиться в голові. Під час дальніх ударів я нічого не бачу. Зараз краще, можливо, за кілька днів усе буде гаразд. Я намагався грати добре, але було важко.

Я нещодавно програв кілька матчів, але я не дуже засмучений, бо просто намагаюся стати кращим. Снукер дуже складна гра, але я намагаюся вчитися і вдосконалюватися. Сьогодні я старався щосили. Можливо, мені знадобиться кілька днів, а може, місяць-два, і я повернусь.

Я насолоджуюся життям. Після того, як я став чемпіоном світу, все змінилося. Коли я працював над тим, щоб стати чемпіоном світу, я відчував, що можу стати кращим, але мені ще багато чого треба навчитися", – сказав Чжао.